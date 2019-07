Sassoli Pd è il nuovo presidente del Parlamento Ue | «Cambiare le regole di Dublino»

I voti su Sassoli mostrano le criticità del nuovo Parlamento (la Von der Leyen prenda appunti) : Bruxelles. David Sassoli ieri è stato eletto presidente del Parlamento europeo ed è toccato al Partito democratico strappare nel finale uno dei più importanti incarichi dell’Unione europea per l’Italia, confermando – se ce ne fosse bisogno – l’isolamento del governo tra Lega e Movimento 5 stelle in

David Sassoli - chi è nuovo presidente Europarlamento/ Lanciato da Santoro in Rai : David Sassoli, chi è il nuovo presidente dell'Europarlamento. Il Tweet di Laura Boldrini: "I sovranisti volevano distruggere l'Europa…"

Le cose da sapere su David Sassoli - il nuovo presidente del Parlamento europeo : David Sassoli (foto: FREDERICK FLORIN/AFP/Getty Images) Ci sarà anche un italiano ai vertici delle istituzioni europee. L’euroParlamento ha eletto come suo presidente David Sassoli, ex volto storico del Tg1 ed esponente dei socialisti europei. Sassoli, che sostituirà Antonio Tajani, è stato scelto al secondo turno con una maggioranza trasversale che gli ha permesso di prevalere sugli altri tre candidati: Ska Keller, leader dei Verdi, Sira ...

Parlamento europeo - David Sassoli è il nuovo presidente : È il nuovo presidente del Parlamento europeo: al secondo scrutinio, David Sassoli, candidato ufficiale dei Socialisti e democratici sostenuto anche dal Ppe, è stato eletto durante la seduta plenaria a Strasburgo con 345 voti. Alla prima tornata si era fermato a 325 preferenze: non ce l’aveva fatta per un soffio a raggiungere le 332 per la maggioranza assoluta. Tra i partiti italiani, solo il Pd lo ha votato. Astenuta Forza Italia, mentre Lega e ...

David Sassoli - chi è il nuovo presidente europarlamento/ La Boldrini "I sovranisti…" : David Sassoli, chi è il nuovo presidente dell'europarlamento. Il Tweet di Laura Boldrini: "I sovranisti volevano distruggere l'Europa…"

Chi è David Sassoli il nuovo presidente del Parlamento Europeo. La carriera : Chi è David Sassoli il nuovo presidente del Parlamento Europeo. La carriera David Sassoli è un giornalista italiano, nato a Firenze nel 1956, prestato da alcuni anni alla politica. Il volto di Sassoli è molto noto al grande pubblico visto che ha condotto per diversi anni le edizioni più seguite del Tg1. Proprio la Rai è stata, professionalmente, la sua casa prima di diventare nel 2009 parlamentare Europeo. Sassoli è stato eletto presidente ...

David Sassoli - chi è il nuovo presidente del Parlamento europeo : dal Tg1 alla carriera politica : È il successore di Antonio Tajani e arriva alla presidenza del Parlamento europeo dopo 10 anni passati tra Bruxelles e Strasburgo. Ma prima di intraprendere la carriera politica, David Sassoli è stato giornalista per la carta stampata e la tv, passando dai quotidiani locali ai vertici dei telegiornali della Rai. Nato a Firenze il 30 maggio del 1956, ha iniziato a lavorare molto giovane come giornalista da collaboratore per piccoli giornali e in ...

David Sassoli nuovo presidente dell’Europarlamento : «I cittadini credono ancora nell’Ue» : L’ex mezzobusto del Tg1 centra il traguardo alla seconda votazione con 345 sì e succede al collega giornalista Tajani

Sassoli - nuovo presidente del Parlamento Europeo : 'Apriremo ancora di più porta alle Ong' : Gli echi del caso Sea Watch, in Italia, non si sono ancora spenti. In Europa, però, il nuovo Parlamento Europeo ha provveduto ad eleggere il suo presidente. Si chiama David Sassoli, è italiano e i più attenti lo ricorderanno come un giornalista televisivo della Rai. E' espressione del Partito Democratico e basterebbe questo per mettere in evidenza come si tratti di un personaggio politico che ha un'estrazione radicalmente diversa rispetto alla ...

DAVID Sassoli - CHI È IL NUOVO PRESIDENTE EUROPARLAMENTO/ "Subito riformare Dublino" : DAVID SASSOLI eletto come NUOVO PRESIDENTE del Parlamento Europeo: ecco chi è l'esponente del Pd. Subito riforma dei Trattati di Dublino

Sassoli nuovo presidente del parlamento europeo : “Consiglio discuta la riforma di Dublino” : L'eurodeputato Pd David Sassoli e' stato eletto presidente del parlamento Ue alla seconda votazione con 345 voti, a fronte della maggioranza necessaria prevista di 334 voti. I candidati erano: David Sassoli (S&D), Ska Keller (Verdi), Jan Zahradil (Conservatori Ecr) e Sira Rego (Sinistra Gue). Al primo turno Sassoli ha ottenuto 325 voti, sette in meno della maggioranza assoluta richiesta per essere eletto, ovvero 332. "Tutti voi capirete ...

Sassoli nuovo presidente Europarlamento : “Consiglio discuta riforma Dublino” : L'eurodeputato Pd David Sassoli e' stato eletto presidente del Parlamento Ue alla seconda votazione con 345 voti, a fronte della maggioranza necessaria prevista di 334 voti. I candidati erano: David Sassoli (S&D), Ska Keller (Verdi), Jan Zahradil (Conservatori Ecr) e Sira Rego (Sinistra Gue). Al primo turno Sassoli ha ottenuto 325 voti, sette in meno della maggioranza assoluta richiesta per essere eletto, ovvero 332. "Tutti voi capirete ...

Da anchorman alla guida di Strasburgo - il dem Sassoli nuovo presidente del Parlamento europeo : David Sassoli è il nuovo presidente del Parlamento europeo. L’eurodeputato del Pd è stato eletto alla seconda votazione con 345 voti, a fronte della maggioranza necessaria di 334 voti. L’annuncio è del presidente uscente dell’Eurocamera, Antonio Tajani, davanti alla plenaria riunita a Strasburgo. Giornalista e conduttore televisivo, già vicediretto...

Sassoli (Pd) è il nuovo presidente del Parlamento Ue : «Cambiare le regole di Dublino» : David Sassoli è il nuovo presidente del Parlamento europeo. L'eurodeputato Pd è stato eletto alla seconda votazione con 345 voti, a fronte della maggioranza necessaria...