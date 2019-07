Sarà la prima estate senza tormentoni | sono talmente tanti che si annulleranno a vicenda

Mara Venier in prima serata : a La porta dei sogni ci Sarà la Carrà? : Mara Venier sarà affiancata da Raffaella Carrà a La porta dei sogni? È bastato un hashtag per far andare in tilt i fan di due delle conduttrici più amate d’Italia. Infatti, Mara Venier pubblicando una foto su Instagram ha scritto: “Si lavora a nuovi progetti…… #serale #paolobassetti #cesarepatriarca #raiuno #raffa” È proprio quel “Raffa” a non essere passato inosservato. C’è chi parla di una possibile ...

Tour de France 2019 : Mark Cavendish non Sarà al via della Grande Boucle per la prima volta dal 2007 : Mark Cavendish non prenderà parte al Tour de France 2019, che scatterà sabato 6 luglio a Bruxelles. Lo sprinter britannico è stato escluso dalla Dimension Data per la squadra che gareggerà alla Grande Boucle di quest’anno, mancando l’appuntamento con la corsa a tappe transalpina per la prima volta dal 2007. Cavendish vanta uno straordinario ruolino di marcia al Tour, con la bellezza di 30 successi di tappa ed un’affermazione ...

Lontano da te 2 ci Sarà? Il finale della prima stagione su Canale 5 potrebbe svelare la risposta : Lontano da te 2 ci sarà oppure no? I fan se lo chiedono a poche ore dalla messa in onda del finale della prima stagione della fiction con Megan Montaner e Alessandro Tiberi. La coppia inedita ha saputo regalare una tenera storia d'amore al pubblico di Canale 5 ma questo non è bastato, almeno non del tutto. Il buon esordio ha lasciato via via il posto ad un calo degli ascolti fino ad arrivare al di sotto del 10% di share e questo non gioca a ...

Non ci Sarà nessuna beta prima del lancio di Google Stadia : Se anche voi guardate con curiosità il progetto Google Stadia (piattaforma pensata per il gaming in streaming) e vorreste avere la possibilità di provarlo prima del lancio ufficiale, allora avrete una brutta sorpresa, la compagnia ha infatti annunciato che ci non ci sarà nessuna beta prima del lancio della nuova piattaforma.Come riporta Gamesradar, naturalmente bisogna ammettere che questo ha senso in quanto l'esperienza potrebbe (almeno sulla ...

Tour de France – Ci Sarà anche Viviani - la gioia di Elia : “torno dopo 5 anni - ma prima c’è la maglia da campione italiano da difendere” : Elia Viviani non nasconde il suo entusiasmo per il suo grande ritorno al Tour de France: il commento dell’azzurro della Decenuninck Quick Step Mancano 10 giorni all’edizione 2019 del Tour de France: i ciclisti si preparano alla grande corsa a tappe Francese, che regalerà spettacolo, seppur non vedrà in bici Froome e Dumoulin. Ci sarà invece Elia Viviani: la Deceuninck Quick Step ha ufficializzato oggi il roster per la Grande ...

Chi Sarà la prima donna sulla Luna? : La Nasa ha deciso: nel 2024 si torna sulla Luna. Un passo simbolico che punta a sottolineare le rinnovate ambizioni spaziali a stelle e strisce. Ma anche, e soprattutto, l’occasione per testare tecnologie e personale prima di lanciarsi all’esplorazione dello spazio aperto, alla volta (ovviamente) di Marte. Non a caso, una delle principali novità riguarderà proprio l’equipaggio della prima missione lunare degli ultimi 45 anni. Questa volta, ...

Bitter sweet news prima settimana di luglio : Ferit Sarà vicino alla verità sull'incidente : Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap turca in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5. Per la settimana che andrà dall’1 al 5 luglio, saranno moltissimi i colpi di scena a cui assisteremo. Ferit sarà molto vicino alla verità sull’incidente che ha provocato la morte dei genitori del piccolo Bulut e per questo motivo la tensione con Hakan sarà sempre più accesa. Nazli cercherà di superare alcuni test con un nuovo ...

Mara Carfagna a Giovanni Toti : "Berlusconi Sarà sempre leader. Cosa succede se Sarà lui a vincere le primarie" : Mara Carfagna e Giovanni Toti la pensano diversamente, perlomeno sul rapporto che Forza Italia dovrà avere con la Lega di Matteo Salvini. Se il governatore della Liguria ha già dimostrato un avvicinamento particolare nei confronti del vicepremier, lo stesso non si può dire della Carfagna. "Il percor

Trump : la guerra con l’Iran Sarà una distruzione come non è stata mai vista prima : Sull’orlo di una guerra tra gli Stati Uniti e l’Iran. Ma il presidente americano Donald Trump assicura che non vuole

Nuovo Ponte Morandi : 25 giugno prima gettata/ Genova - Bucci 'ci Sarà anche Toninelli' : Nuovo Ponte Morandi a Genova, il sindaco e commissario Bucci annuncia: 'prima gettata il 25 giugno forse anche con Toninelli'.

Una prima certezza su Bodyguard 2 - Richard Madden spiega perché non Sarà girata quest’anno : Nonostante l'enorme successo di pubblico nel Regno Unito su BBC e nel mondo su Netflix, con tanto di premi alla serie e al suo protagonista, Bodyguard 2 stenta ad arrivare. La seconda stagione della serie non è stata ancora rinnovata ufficialmente ma il suo creatore e il suo protagonista sono determinati a riportarla in scena tra qualche tempo. Madden ha fatto sapere che la seconda stagione non entrerà in produzione nel 2019, di ...

Il doppiopetto Sarà uno dei capi must-have della prossima primavera-estate : Il doppiopetto è sempre stato ritenuto un capo non facile da portare e non adatto a tutti. In realtà, come ci insegna la moda delle ultime stagioni, basterebbe scegliere il modello migliore per noi, considerando altezza e conformazione fisica, ma anche la propria personalità. Senza dimenticare il tipo di occasione in cui vorremmo indossarlo, of course. Sono molti gli stilisti che anche per la prossima primavera-estate hanno eletto ...

Maturità 2019 - commenti alla prima prova. Saraceno : “Tracce piene di storia”. Galiano : “Miur scorda a chi si rivolge” : Tanta storia. Forse persino troppa. Il primo esame di Maturità che avrebbe dovuto esserne privo per l’abolizione del tema storico che tante polemiche ha causato negli ultimi mesi, finisce per averne come forse mai in passato. Anche a costo di essere un po’ ripetitivi. “Non so se è un modo del Ministero di rispondere alle critiche o solo un caso, di cui sicuro c’è molta più storia di quanto non si pensasse, quasi tutte le tracce ne sono pervase”, ...

Google Stadia : il cambio nick Sarà disponibile gratis la prima volta - le successive saranno probabilmente a pagamento : Patrick Seybold, responsabile della comunicazione di Google Stadia, afferma che i giocatori potranno cambiare nome in qualsiasi momento, e il primo cambiamento sarà a titolo gratuito. Ciò significa che ci sarà una commissione per la modifica successiva del vostro ID, anche se Google non ha ancora specificato il costo.Cambiare il proprio nome non è una feature esclusiva per i possessori di Stadia Pro, secondo VG247. Sia che abbiate un abbonamento ...