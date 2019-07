Sappiamo e non vogliamo tacere Lettera aperta di un gruppo di giuriste in

Antartide - il ghiaccio marino si scioglie sempre più in fretta (e non Sappiamo perché) : La quantità di ghiaccio marino antartico, al Polo Sud, sta diminuendo drammaticamente. Trentacinque anni di aumento della sua massa (il trend di crescita è durato dal 1979 al 2014) sono stati spazzati via da tre anni di improvviso declino, e gli scienziati non sanno ancora spiegarsi il motivo per cui una tendenza durata decenni si sia improvvisamente ribaltata. Lo rivela una nuova analisi satellitare: tra il 2014 e il 2017 l’estensione del ...

Hanno bandito l'insegnamento della storia e ora non Sappiamo più chi siamo : Chi non ricorda che, non molto tempo fa, uno dei due vicepresidenti del Consiglio dei ministri della nostra Repubblica, Luigi Di Maio, dichiarò di essere un ammiratore della “millenaria” democrazia francese? Questo sfondone fece scalpore, ma temo che parecchi deputati e senatori non abbiano avvertit

Formula 1 – Le folate di vento e i dubbi sui rivali - Verstappen sincero dopo le FP2 : “non Sappiamo quanto abbiano usato il motore” : Verstappen rimane fiducioso e concentrato anche dopo l’incidente nelle Fp2 a Spielberg: le parole dell’olandese della Red Bull al termine della prima giornata di prove del Gp d’Austria Nono tempo oggi pomeriggio a Spielberg per Max Verstappen, nelle seconde prove libere del Gp d’Austria, al termine delle quali è il nome di Leclerc a spiccare in vetta alla classifica dei tempi. L’olandese della Red Bull ha ...

EA : Sappiamo quante partite di FIFA giocate ma non registriamo il tempo di gioco : Dopo aver paragonato le loot box agli ovetti Kinder Sorpresa torniamo a parlare di EA e di ciò che la compagnia, attraverso le parole della VP of legal and government affairs Kerry Hopkins, sta dichiarando di fronte a un comitato del parlamento britannico pensato anche per trattare la delicata questione loot box e dipendenza da videogiochi.In questo caso la Hopkins spiega esattamente cosa l'azienda registri sottolineando come non conteggi a ...

Questo mollusco mangia le rocce. Ma non Sappiamo perché : (foto: Northeastern’s Ocean Genome Legacy Center) Si chiama Lithoredo abatanica ed è un mollusco d’acqua dolce molto bizzarro. Infatti, questa minuscola creatura, che vive sul fondale del fiume Abatan (nelle Filippine), segue una dieta davvero insolita. Il suo piatto preferito? La roccia. A raccontarlo sulle pagine di Proceedings of the Royal Society B è stato un team di ricercatori internazionale secondo cui Questo mollusco, appartenente ...

Formula 1 – Vettel allontana le preoccupazioni in Canada : “Sappiamo cosa non funziona! E sul ritiro…” : Le sensazioni di Sebastian Vettel alla vigilia del Gp del Canada: il tedesco della Ferrari per nulla preoccupato in vista della gara di Montreal A Montreal è tutto pronto per il settimo appuntamento della stagione 2019 di Formula 1. I piloti sono pronti per scendere in pista, domani, per le prime sessioni di prove libere del Gp di Canada, nel quale la Ferrari cercherà ancora una volta di mettere i bastoni tra le ruote alla Mercedes, sempre ...

Formula 1 – Ferrari - la promessa di Binotto : “in Canada niente errori. Sappiamo di non essere competitivi ma…” : Mattia Binotto analizza la gara del Canada, tracciato potenzialmente favorevole alla Ferrari: il team principal della Rossa spiega che non ci saranno modifiche sulla SF90, ma assicura “zero errori” Nessuna modifica alla monoposto, ma anche nessun dei gravi errori che hanno condizionato le prime gare. In sintesi è questo il pensiero di Mattia Binotto in vista del Gp di Montreal. La gara del Canada la scorsa stagione ha sorriso ...

Mercatone Uno - senza lavoro dalla sera alla mattina. La storia di Rita e Andrea : “Noi con 4 figli non Sappiamo come fare” : “Non ce lo aspettavamo, senza un lavoro come faccio a portare avanti una famiglia?”. A parlare sono Rita e Andrea. Marito e moglie, mamma e papà ed infine colleghi, o meglio, ex colleghi. Entrambi lavoravano a Mercatone Uno, nella sede di Verdello, in provincia di Bergamo e in una notte si sono ritrovati senza lavoro, come centinaia di altri dipendenti. Un messaggio della direttrice, all’una e mezza del mattino, ha stravolto le loro vite: “Da ...

Il giallo della lettera di Tria alla Ue : «Solo anticipazioni - nulla di vero». Di Maio : «Non ne Sappiamo nulla» : Il ministro dell’economia annuncia una «revisione della spesa sulle politiche in materia di welfare per gli anni 20202-2022»

Tria risponde alla Ue «Risparmi su quota 100 e reddito di cittadinanza». Di Maio : «Non ne Sappiamo nulla» : Il ministro dell’economia annuncia una «revisione della spesa sulle politiche in materia di welfare per gli anni 20202-2022»

Lione - bomba attivata a distanza : Non Sappiamo chi è stato - nel pacco chiodi e bulloni : Ancora nessuna rivendicazione dopo l'esplosione di una valigetta-bomba in via Victor Hugo a Lione (Francia). Il procuratore ha dichiarato in conferenza stampa di aver individuato un congegno elettronico per far esplodere la bomba attivandola a distanza. Diffusa una foto del sospetto. Uno dei feriti è in gravi condizioni. Gli artificieri hanno individuato un sistema per far detonare la bomba "a distanza" e alcuni sistemi elettronici ...

Game of Thrones 8 - arriva il finale. I creatori della serie : "Sappiamo che non potrà piacere a tutti" : Sono ormai poche, le teorie su come finirà Game of Thrones rimaste ancora in piedi. Con una forza distruttrice consapevole che non c'è più tempo da perdere, l'ottava ed ultima stagione ha sgretolato numerosi castelli di ipotesi e ragionamenti costruiti negli anni dai fan più attenti della serie tv della Hbo.Complice il fatto che lo show ha ampiamente superato i libri di George R.R. Martin da cui è tratto, Game of Thrones ha potuto viaggiare ...

Grey's Anatomy - la Vernoff sulla scomparsa di Jackson : 'Non Sappiamo cosa succederà' : Dopo il tanto atteso finale di Grey's Anatomy 15, molti sono gli interrogativi che 'tormenteranno' i fan del Medical-Drama almeno fino a settembre. Le numerose storyline affrontate nel corso della 15x25 non hanno infatti avuto un epilogo certo e le sorti di molti protagonisti rimangono al momento contraddistinte dal mistero. Proprio in occasione della messa in onda dell'ultimo episodio, Krista Vernoff ha rilasciato un'interessante intervista a ...

Le misteriose larve marine che non Sappiamo ancora in cosa si trasformeranno : (foto: Michael Boyle) A largo di Panama sono appena state osservate microscopiche larve marine davvero molto speciali. Tanto che potrebbero essere totalmente nuove per il mondo della biologia. A riferirlo su Invertebrate Biology sono stati i ricercatori della Smithsonian Tropical Research Institute, secondo cui la sfida principale è proprio quella di determinare a quale specie possano appartenere . Molto spesso, infatti, gli stadi larvali non ...