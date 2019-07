Samsung Galaxy S10e è in offerta al prezzo più basso di sempre su Amazon

Non così impermeabili i recenti Samsung Galaxy e ingannevole la certificazione IP68? : Bella grana per Samsung, La sua linea di smartphone Samsung Galaxy per la fascia degli attuali ed ex top di gamma definitoti impermeabili o meglio resistenti all'acqua grazie alla certificazione IP68 è sotto accusa, proprio per questa sua specifica peculiarità. La Australian Competition & Consumer Commission (ACCC), una sorta di AGCM del lontano continente ha fatto causa proprio all'azienda del settore mobile incolpandola di pratica ...

Modelli e prezzi in Italia del Samsung Galaxy Note 10 : differenze con Note 9 e S10 : Il Samsung Galaxy Note 10 sarà presentato il prossimo 7 agosto, ma ormai sono già tante le cose che conosciamo relativamente al phablet. Stando ad un'esclusiva di 'tuttoandroid.net', il device sarà commercializzato in tre diversi Modelli, di cui però non si conoscono ancora i nomi: il primo vanterà uno schermo da 6.3 pollici, mentre gli altri due si equipaggeranno con display da 6.8 pollici. I pannelli saranno di tipo Infinity-O con tecnologia ...

Scopriamo nuove anticipazioni relative a Samsung Galaxy Watch Active 2, che dovrebbe includere un sensore ECG e un rilevatore di caduta.

Una commissione australiana a citato in giudizio Samsung per pubblicità ingannevole in merito alla resistenza all'acqua dei Nuovi Galaxy S10.

Scopriamo in ESCLUSIVA alcuni dettagli sui Samsung Galaxy Note 10, in arrivo il mese prossimo: ecco varianti, prezzi, colorazioni e data di uscita per l'Italia dei nuovi phablet top di gamma.

Vende meglio del Galaxy S9 il Samsung Galaxy S10 : ecco i modelli preferiti dagli utenti : Come ogni anno c'era chi scommetteva il Samsung Galaxy S10 non avrebbe ripetuto il successo dei Galaxy S9: puntualmente queste previsioni sono state smentite dai dati di vendita, avendo l'ultimo top di gamma stracciato il suo predecessore. Stando a quanto riportato da 'en.yna.co.kr', la società di analisi Counterpoint ha constatato che, nel primo periodo post-lancio dei rispettivi modelli, l'attuale portabandiera avrebbe fatto decisamente ...

Samsung Galaxy M40 (Galaxy A60) impiega un SoC Snapdragon, il che rende possibile installare un APK modificato dell'app Google Fotocamera (GCam) per ottenere prestazioni ancora migliori dalle tre fotocamere posteriori dello smartphone. L'app Google Fotocamera permette di effettuare un salto di qualità notevole nella qualità delle foto acquisite dal Galaxy M40, seppur con qualche limitazione.

Blocco fotocamera per Samsung Galaxy S10 durante la registrazione di video : alcune soluzioni : Emergono ulteriori indicazioni per quanto riguarda il Samsung Galaxy S10 in queste ore. Il produttore coreano non si sta limitando a muovere la macchina commerciale del suo top di gamma 2019, come abbiamo notato con un articolo specifico nella giornata di ieri, ma a quanto pare ha bisogno di intervenire per mettersi alle spalle alcuni bug emersi qua e là in questo periodo. Uno di questi, nello specifico, potrebbe portare all'interruzione della ...

Mentre Samsung annuncia una nuova NPU a basso consumo , Bloomberg riporta che è stata completata la riprogettazione di Galaxy Fold.

Solo per Natale il Samsung Galaxy Fold? L’ultima tabella di marcia : C'è da aspettare ancora per il Samsung Galaxy Fold. Purtroppo lo smartphone pieghevole del produttore sudcoreano non dovrebbe arrivare così presto. A sottolinearlo è la nota agenzia Bloomberg e fonti autorevoli come SamMobile. Sarebbe in effetti necessario più tempo per la commercializzazione del dispositivo. IL CEO di Samsung Mobile DjKoh ha da tempo parlato di test in corso per il Samsung Galaxy Fold. Addirittura ben 2000 esemplari del ...

Ad accompagnare i Samsung Galaxy Note 10 alla presentazione di New York potrebbe esserci un caricabatterie wireless, presentazione che dovrebbe essere particolarmente vicina anche a un altro smartphone atteso: Samsung Galaxy M30s.

Persistono i problemi con le notifiche WhatsApp per Samsung Galaxy S8 : le uniche strade percorribili : Dopo gli ultimi aggiornamenti per il Samsung Galaxy S8 (sento di includere anche quello di luglio, essendo stato rilasciato con grande velocità dal produttore coreano come avrete notato dal nostro articolo di ieri), sembra persistere un problema ormai storico per chi ha deciso di puntare sullo smartphone lanciato sul mercato poco più di due anni fa. Mi riferisco alla mancata ricezione delle notifiche WhatsApp, o, in alternativa, al fatto che si ...

Due nuove versioni di Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019) stanno per arrivare: ecco le caratteristiche quasi complete e le immagini dei nuovi presunti tablet Android compatti.