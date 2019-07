Roma | si stacca ramo lungo il Tevere | sette feriti

Roma - ramo si stacca da un albero sul Lungo Tevere : 7 feriti - anche un neonato e una bambina di 2 anni : Sette persone, tra cui un neonato e una bambina di due anni , sono rimasti feriti dalla caduta di un grosso ramo che si è stacca to da un albero sul Lungo Tevere a Roma . È successo nella tarda serata di mercoledì all’altezza di Ponte Sisto, vicino a piazza Trilussa, a Tras Tevere . Il ramo si è spezzato improvvisamente da uno degli alberi che costeggiano la strada ed è precipitato per 12 metri, colpendo un’intera famiglia e una coppia ...

Roma - si stacca un ramo da un albero e colpisce una famiglia : sette feriti : Si è sfiorata la tragedia ieri sera a Roma, intorno alle ore 22:40, precisamente in zona ponte Sisto, quest'ultima situata non molto lontano da piazza Trilussa a Trastevere. Ieri sera era infatti in programma una manifestazione dal titolo "Notti sul Tevere", e per questo il luogo era gremito da tantissima gente. All'improvviso però la serata è stata scossa da un brutto fatto di cronaca: un grosso ramo si è staccato da un albero che si trova ...