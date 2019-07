Roma | si dimette il vicepresidente dell' assemblea capitolina Enrico Stefàno

Roma - nuova tegola per la giunta Raggi : Enrico Stefàno si dimette da vicepresidente dell'Assemblea Capitolina : Una nuova tegola per la giunta Raggi : è di pochi minuti fa la notizia delle dimissioni di Enrico Stefàno dal ruolo di vicepresidente vicario dell'Assemblea Capitolina . Enrico ...

Francesco Totti si dimette da dirigente della Roma : Lunedì pomeriggio, a quanto apprende l’ANSA, Francesco Totti annuncerà le dimissioni da dirigente della Roma . La decisione di dire addio alla società che lo ha visto crescere e diventare uomo sarà spiegata nel corso di una conferenza stampa lontano da Trigoria e convocata per il primo pomeriggio al Salone d’Onore del Coni. A due passi, quindi, da quello stadio Olimpico in cui proprio il 17 giugno 2001 il ...

Totti - addio alla Roma : il Capitano si dimette - lunedì dirà perché : Francesco Totti si dimette . L'appuntamento per l' addio è al Coni, lunedì alle 14. Il Capitano spiegherà i motivi che lo spingono a lasciare la Roma dopo 30 anni...

Magistrati in rivolta : “Tutti i coinvolti nel caso di Roma devono dimettersi” : La rabbia che montava dentro la magistratura italiana è esplosa. E così a Milano c’è stata un’assemblea spontanea che s’è conclusa con un documento durissimo: «Non nel nostro nome. C’è una questione morale tra noi». ...

Roma - Petrachi si dimette da ds del Torino. Futuro giallorosso : Roma, Petrachi giallorosso – Le voci che hanno iniziato a circolare poche settimane fa sono state confermate oggi. Gianluca Petrachi non è più il direttore sportivo del Torino: l’ormai ex dirigente granata ha rassegnato le dimissioni in mattinata liberandosi da ogni impegno con il club di Cairo. Ad attenderlo, ora, ci sarà la Roma, che […] L'articolo Roma, Petrachi si dimette da ds del Torino. Futuro giallorosso proviene da ...