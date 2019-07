Roma | ramo cade su famiglia | tra i feriti una bimba di 2 anni

ilgiornale

(Di giovedì 4 luglio 2019) Marco Della Cortedi un albero si stacca esulla banchina del Tevere travolgendo un'intera, tra i ricoverati anche una bambina di 2Il drammatico episodio è accaduto ieri sera alle 22:30, al centro di, precisamente all'altezza di Ponte Sisto, dal lato di piazza Trilussa, nel quartiere di Trastevere. Undi un albero si è staccato e dalla strada è caduto sulla banchina del Tevere travolgendo un'interain quel momento seduta a tavola. I componenti stavano partecipando ad una manifestazione estiva lungo le sponde del fiume. Per la precisione, ilè crollato su alcuni tavolini allestiti opportunamente per il precitato evento. Una serata di festa (una delle tante che si svolgono anel corso dell'estate) che ha rischiato seriamente di terminare in una tragedia multipla. Tra i, trasportati in ospedale dal 118, una ...

