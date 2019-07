Roma | presidente dell' Ama filma i rifiutie spunta Hugh Grant VIDEO

Roma - presidente Ama fa video dei rifiuti : Hugh Grant si infuria : Roma, presidente Ama fa video dei rifiuti: Hugh Grant si infuria Luisa Melara voleva denunciare il comportamento scorretto di un ristoratore nel centro della capitale, ma l’attore inglese ha pensato di essere il protagonista delle riprese e si è infuriato Parole chiave: ...

Roma - Enrico Stefano si dimette da presidente vicario dell'assemblea capitolina : Virginia Raggi perde pezzi. Il vicepresidente vicario dell’Assemblea capitolina Enrico Stefano questa mattina ha infatti inviato una lettera alla sindaca di Roma e ai capigruppo in Aula Giulio Cesare per comunicare le sue dimissioni “immediate e irrevocabili dalla carica”.Stefano era stato scelto a marzo scorso dal M5s per ricoprire il ruolo rimasto vacante con l’arresto di Marcello De Vito con l’accusa di ...

Roma : si dimette vicepresidente M5s in consiglio comunale Enrico Stefano. “A mente fredda spiegherò i motivi” : Il consigliere M5s Enrico Stefano, con un post su Facebook, annuncia le dimissioni da Vice Presidente Vicario dell’Assemblea Capitolina. Dimissioni che, però, non sono ancora protocollate e che, se confermate, porteranno Francesco Figliomeni (Fdi) a capo dell’Aula. “A mente fredda spiegherò i motivi – scrive sulla sua pagina pubblica -. Nel frattempo mi corre l’obbligo di fare dei ringraziamenti. In primis al mio ...

Putin a Roma - città blindata per la visita del presidente russo. LIVE : Putin a Roma, città blindata per la visita del presidente russo. LIVE Serie di incontri nella Capitale per il presidente russo, che vedrà Papa Francesco, Mattarella, Conte, Di Maio e Salvini. In serata incontro privato con Berlusconi. IL LIVEBLOG Parole chiave: ...

Roma - si dimette il vicepresidente dell'assemblea capitolina Enrico Stefàno : La Giunta Raggi perde pezzi: si è dimesso Enrico Stefàno, vicepresidente dell'assemblea capitolina. Stefàno, 32 anni, ha annunciato le dimissioni sulla sua pagina Facebook,...

Roma - nuova tegola per la giunta Raggi : Enrico Stefàno si dimette da vicepresidente dell'Assemblea Capitolina : Una nuova tegola per la giunta Raggi: è di pochi minuti fa la notizia delle dimissioni di Enrico Stefàno dal ruolo di vicepresidente vicario dell'Assemblea Capitolina. Enrico...

Roma - la presidente Ama filma un ristoratore che accatasta i rifiuti in strada. Passa Hugh Grant e le strappa il telefono : Mentre la presidente dell’Ama, Luisa Melara, in centro a Roma, stava filmando con il suo cellulare la scena di un ristoratore che accatastava i rifiuti sulla strada, è Passato l’attore Hugh Grant e signora ed è finito dentro al video. L’attore britannico non ha gradito che venisse filmato in quel contesto e ha – secondo quanto riferito dalla stessa autrice del filmato in un comunicato stampa – strappato il ...

“Ci voleva Putin” : nella Roma che accoglie il presidente russo scompare l’immondizia : È una Roma da cartolina quella che si prepara ad accogliere Vladimir Putin. E non solo perché nelle dieci ore che trascorrerà nella Capitale, il presidente russo potrà vedere il fiore all’occhiello delle bellezze Romane. Mentre sarà scorrazzato dal Vaticano al Quirinale, da Palazzo Chigi alla Farnesina, dai vetri oscurati della sua blindatissima limousine avrà la fortuna di non vedere quella che ...

Rifiuti Roma - disavventura per la presidente di Ama : lei fotografa i rifiuti - Hugh Grant le strappa il cellulare : Documentare il comportamento irregolare dei commercianti e ritrovarsi con Hugh Grant che ti strappa via il cellulare. E’ accaduto alla neo-presidente di Ama Spa, Luisa Melara, contro cui l’attore inglese si è scagliato all’improvviso sbucando da uno dei tanti vicoli nel cuore di Roma. La manager scelta nelle scorse settimane dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi, per guidare la municipalizzata Romana dei rifiuti, era in ...

Rifiuti Roma - disavventura glamour per la presidente di Ama : mentre lei fotografa una catasta di rifiuti - Hugh Grant le strappa il cellulare : Documentare il comportamento irregolare dei commercianti e ritrovarsi con Hugh Grant che ti strappa via il cellulare. E’ accaduto alla neo-presidente di Ama Spa, Luisa Melara, contro cui l’attore inglese si è scagliato all’improvviso sbucando da uno dei tanti vicoli nel cuore di Roma. La manager scelta nelle scorse settimane dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi, per guidare la municipalizzata Romana dei rifiuti, era in ...

Tutto pronto per arrivo Putin : giovedì presidente russo a Roma : Roma – Una ‘Green zone’ blindata, tiratori scelti e droni pronti a vigilare dall’alto. E’ Tutto pronto per la visita ufficiale in Italia, giovedi’ 4 luglio, del presidente della Federazione russa, Vladimir Putin. Domani alle 11.30 negli uffici della Questura di Roma si terra’ il tavolo tecnico per mettere a punto le ultime misure. Putin rimarra’ nella Capitale solo un giorno. L’aereo ...

Presidente Cagliari Barella? chiuso con la Roma - l'Inter è sparita : Nicolò Barella si allontana sempre più da Milano e si avvicina alla Roma. A chiarire la posizione del centrocampista della Nazionale è Giulini

Barella ad un passo dalla Roma - il presidente Giulini attacca l’Inter : “avevamo l’accordo - poi sono spariti da 20 giorni” : Inter scomparsa al momento di chiudere l’accordo con Barella, il presidente del Cagliari trova l’accordo con la Roma: adesso il giocatore deve dare il suo ok Nicolò Barella sembrava ormai destinato a diventare un giocatore dell’Inter, ma fin quando la firma non viene posta sul contratto, non si sa mai cosa può accadere. Ad esempio, una delle due parti può addirittura… scomparire! In questo caso è toccato ...

Malagò : la Roma mi fa soffrire ma in futuro non sarò il presidente : Losanna – “La Roma mi fa soffrire, ma in futuro non faro’ il presidente. Mi occupo del Coni e di sport olimpici”. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malago’, escludendo l’ipotesi di un futuro ruolo di primo piano nel club giallorosso, parlando con i cronisti nello SwissTech Convention Center di Losanna, il giorno dopo la vittoria di Milano-Cortina per i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali del ...