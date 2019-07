Roma | Petrachi show in conferenza stampa! Dzeko | Higuain | Barella e Zaniolo | il nuovo ds

sportfair

(Di giovedì 4 luglio 2019) Gianlucasi presenta acon tanta grinta: ilds traccia il futuro dei giallorossi fra mosse di mercato, rinnovi e mentalità vincente Dopo la breve e poco positiva parentesi di Monchi, laha deciso di ripartire da unds italiano: Gianluca. Entrare oggi nella dirigenza giallorossa, dopo gli addii di Totti e De Rossi, con una squadra in fase di ‘smantellamento’, unallenatore e una piazza che, come sempre, pretenderà un posto in Europa a fine stagione, non è di certo il più facile dei compiti. Fabio Ferrari/LaPresse Gianlucasembra però avere le carte in regola per tenere ben salde le redini della situazione. Lo ha fatto capire instampa, partendo dalla mentalità che la sua squadra deve avere: “le ambizioni ce le ho, ma qui occorre rimettere le fondamenta. Alcuni mi dicevano chi me lo faceva fare a ...

FabrizioRomano : Petrachi conferma: “Io personalmente non ho mai cercato #Barella. È il Cagliari che ha cercato la Roma perché l'Int… - DiMarzio : #ASRoma, ecco il nuovo ds #Petrachi. Ed è subito #calciomercato ?? '#Dzeko? Non ci faremo strozzare da nessuno' '… - forumJuventus : Petrachi si presenta alla Roma e chiama Higuain: 'Non c'è posto migliore della Roma per rilanciarsi, può essere il… -