Roma | Petrachi scatenato | “Higuain è perfetto | capitolo chiuso per Barella”

(Di giovedì 4 luglio 2019) ”Sono molto felice di essere qui alla, è un onore”. Si presenta così il nuovo direttore sportivo della, Gianluca, in conferenza stampa. “Credo che chiunque faccia questo lavoro ambisca di essere in una società così prestigiosa”, aggiungeche saluta il Torino. “Voglio ringraziare tutto il popolo granata che mi ha sostenuto in questi anni di lavoro. Non l’ho fatto prima per varie ragioni ma ci tenevo, per me oggi parte una nuova sfida con l’ambizione di far bene”. “Io sono stato molto colpito da Fonseca. L’ho seguito per molti anni perché c’era un calciatore dello Shakhtar che volevo portare a Torino. In quelle partite ho visto la dimensione dell’allenatore, ho visto un’idea di gioco, corta, aggressiva e recupero di palla immediato. E’ una mentalità che amo. “Dà ...

