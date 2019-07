Roma | nuova tegola per la giunta Raggi | Enrico Stefàno si dimette da vicepresidente

Nuova truffa a Roma : chiude la palestra Vip Sporting Palace Mantova : Dopo una settimana di vacanza torno a Roma per riprendere le buone abitudini, lunedì 1 luglio, si va in palestra. Lo Sporting Palace Mantova si trova in una zona centralissima della capitale, alle spalle di Piazza Fiume. Una palestra ben frequentata, tra attrezzi e piscina si vedono volti più e meno noti. Un posto accogliente, elegante, completo… chiuso. Sì, chiuso. Proprio così lo trovo il primo luglio senza aver minimamente sospettato ...

Hublot festeggia la crescita a doppia cifra con una nuova boutique a Roma : Da quando Hublot è entrato nel portafoglio dei brand orologieri di Lvmh ha un’agenda piena di eventi, lanci di prodotto e di inaugurazioni. Il 13 giugno è stato il...

Stadio della Roma - nuova richiesta di archiviazione per la sindaca Virginia Raggi : Le nuove indagini non hanno cambiato il quadro probatorio e quindi Virginia Raggi deve essere archiviata. È la conclusione alla quale è giunta la pm Elena Neri riguardo all’accusa di abuso d’ufficio ipotizzata a carico della sindaca di Roma nella vicenda del nuovo Stadio della As Roma dopo un esposto di un architetto. Lo scorso 20 aprile, il gip Costantino De Robbio aveva detto no alla prima richiesta del pubblico ministero e ...

Motociclista investito e derubato dai soccorritori : la nuova truffa sulle strade di Roma : Un nuovo tipo di truffa che prevede anche l?investimento della vittima. E? accaduto qualche giorno fa su un tratto di via del Pigneto, Roma. Un cinquantenne era sulla sua moto quando...

Roma - al via la nuova stagione : cominciano le visite mediche - i primi calciatori presenti : Comincia la nuova stagione per la Roma, ai nastri di partenza dopo la rivoluzione tecnica riguardante dirigenza e allenatore. In attesa di definire le prossime mosse di mercato, i giallorossi iniziano a radunarsi per le prime visite mediche. Si ricorda che, per via dei preliminari di Europa League, la compagine capitolina sarà la prima in Serie A ad andare in ritiro. Ecco la breve nota, diffusa sul sito ufficiale, relativa ai primi ...

ANPI : presentata denuncia contro CasaPound e Forza Nuova a Procura di Roma : Roma- L’ANPI nazionale ha presentato al Procuratore di Roma formale denuncia contro le organizzazioni neofasciste, in particolare Forza Nuova e CasaPound, per i numerosi atti di intimidazione, violenza e apologia di fascismo da queste commessi ripetutamente negli ultimi tempi. Nella denuncia si chiede, inoltre, di procedere al sequestro della sede di CasaPound, a Roma, occupata abusivamente. “La nostra Associazione- commenta Emilio ...

Roma - Anpi denuncia Casapound e Forza Nuova : “Violenza e apologia di fascismo” : Contro i “numerosi atti di intimidazione, violenza e apologia di fascismo da queste commessi ripetutamente negli ultimi tempi” l’Associazione nazionale partigiani ha presentato denuncia alla procura della Repubblica di Roma contro i movimenti di estrema destra Casapound e Forza Nuova. Nella denuncia, spiega l’Anpi, si chiede inoltre di procedere al “sequestro della sede di Casapound, a Roma, occupata abusivamente“. ...

Roma - Paulo Fonseca è sbarcato a Fiumicino : inizia ufficialmente la nuova avventura giallorossa : Paulo Fonseca, nuovo allenatore della Roma, è nella Capitale per cominciare la sua nuova avventura in giallorosso. Il tecnico lusitano è giunto poco dopo le 7 all’aeroporto di Fiumicino da Kiev con un volo di linea Alitalia. Le sue prime parole: “Sono molto contento e motivato“. Futuro De Rossi, la bomba clamorosa: giocherà un altro anno in Serie A! L'articolo Roma, Paulo Fonseca è sbarcato a Fiumicino: inizia ...

Scomparsa Silvia Romano - la nuova ipotesi : rapita per aver denunciato casi di pedofilia? : Gabriele Laganà Nove giorni prima di essere rapita, la volontaria italiana avrebbe denunciato alla polizia locale atti di pedofilia compiuti da un prete keniota Nelle ultime ore sono emersi elementi inquietanti in merito alla Scomparsa di Silvia Romano, la cooperante italiana rapita 7 mesi fa in Kenya. Secondo una nuova ipotesi, la Scomparsa della giovane potrebbe essere legata a delle sue denunce riguardo casi di molesti e pedofilia ...

Indiscrezioni da Roma : l'Inter avrebbe offerto nuovamente Icardi ai giallorossi : Uno dei giocatori che lascerà quasi sicuramente l'Inter nella prossima sessione di calciomercato è Mauro Icardi. Il centravanti argentino nel 2019 ha fatto parlare di sé più per motivi extra-campo che per le sue prestazioni. Non è un caso, infatti, che lo score in quest'anno solare reciti solo due reti messe a segno, entrambe su calcio di rigore, contro Genoa e Napoli. La rottura con i tifosi sembra essere netta e la prova lampante sono i fischi ...

Matteo Berrettini prosegue la scalata nel ranking Atp! La nuova classifica del Romano : top20 ormai ad un passo! : Una scalata costante, ma anche molto repentina. Di settimana in settimana il best ranking di Matteo Berrettini si sta rivoluzionando, andando a migliorarsi sempre di più. Ora però siamo entrati in un’altra dimensione: il romano infatti è vicinissimo alla top-20 della classifica ATP. Il capolavoro a Stoccarda e, con la vittoria su Seppi oggi, già due turni superati in quel di Halle: il classe 1996 si sta esaltando nei tornei teutonici su ...

Nuoto - Settecolli 2019. Passa da Roma la nuova sfida di Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti : meno gemelli per essere più vincenti : meno gemelli per vincere di più. Gabriele Detti e Gregorio Paltrinieri arrivano al Settecolli da percorsi sempre meno simili per incrociarsi solo in una gara, gli 800 stile libero, a differenza di quando, qualche tempo fa, si affrontavano ripetutamente dai 400 ai 1500. Si allungano le distanze per Greg, si accorciano per Gabri: una scelta naturale, non certo voluta per evitare le sfide dirette ma per dare maggiori stimoli e venire incontro alle ...

Cinema America - nuova aggressione a Roma : picchiata l'ex compagna del presidente : Sulla vicenda indaga la Digos, già impegnata nell'inchiesta sull'altro pestaggio avvenuto sabato ai danni di quattro giovani con la maglia dell'associazione