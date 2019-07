Roma | Gucci Mane cammina senza maglietta in centro tra l' indifferenza dei passanti

Blastingnews

(Di giovedì 4 luglio 2019) Un video a dir poco singolare e per certi versi misterioso sta catturando le attenzioni degli appassionati italiani di rap. La clip girata in pieno, precisamente in Piazza del Popolo, immortala– sostanzialmente il nome più rappresentativo della trap a livello globale, una vera e propria icona, che gode di estrema popolarità in tutto il mondo – mentre passeggia tranquillamente, e soprattutto,che nessuno deilo riconosca prima di entrare in un'automobile e accomodarsi sul sedile posteriore.passeggiaIn altre parole il rapper americano ha fatto quello che in patria, ma anche in buona parte del resto del mondo, non può più fare, vista la sua estrema popolarità, ovvero passeggiare liberamente neldi una grande città – per di piùvenire assalito da una folla di supporter ...

nympheapeltier : gucci mane a roma e NESSUNO che lo riconosce ma vaffanculo - JantasOO : Gucci Mane è a Roma. - youngandrico : RAGA C’È GUCCI MANE IN GIRO PER ROMA IN QUESTO MOMENTO!!! SE VEDETE UN CIOCCOLATONE ALTO 1.90 ANDARE IN GIRO SENZA MAGLIA FERMATELOOOO -