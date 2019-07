Roma blindata per la visita di Putin

Putin arrivato a Roma - città blindata : dal Papa - poi al Colle e cena con Conte : Vladimir Putin è arrivato a Roma, atterrando con il suo aereo all'aeroporto di Fiumicino. Primo appuntamento della sua visita sarà in Vaticano dove sarà ricevuto da Papa...

Arriva Putin - Roma blindata dalle 19 : 7.16 Domani Arriva il presidente russo Vladimir Putin e Roma si prepara a diventare una città blindata. Super controlli.strade chiuse e 'green zone'invalicabile. dalle 19 di oggi primi divieti su 50 arterie, deviati molte linee bus. Il calendario delle visite:dal Pontefice alle 13.30; alle 14.45 incontro con il presidente Mattarella al Quirinale: alle 16 a Palazzo Chigi per il vertice con il premier Conte. Trenta le auto a a seguito di ...