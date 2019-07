Rimborsi 730 2019 | a chi spettano? Quando vengono pagati?

scuolainforma

(Di giovedì 4 luglio 2019) I730/? A chi? Il rimborso derivante dalla dichiarazione dei redditispetta al contribuente che ha versato imposte maggiori rispetto a quelle dovute, sia che sia lavoratore, che pensionato. In che modo questi soldi tornano nelle tasche del contribuente? Edichiarazione dei redditidel 730/o più in generale della dichiarazione dei redditi, possono avvenire tramite compensanzione nell’anno successivo d’imposta o tramite assegno/bonifico mediante specifica istanza all’Agenzia delle Entrate. Nel secondo caso, la somma può essere accreditata direttamente in busta paga dal datore di lavoro o sul cedolino pensione. I lavoratori privi di sostituto di imposta ricevono quanto spetta loro, direttamente all’Agenzia (per esempio i disoccupati che percepiscono la Naspi).arriva il ...

