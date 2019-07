Riccardo Fuzio chiede il riposo anticipato Lascerà la magistratura il 20 novembre

huffingtonpost

(Di giovedì 4 luglio 2019) Non si dimette, ma lascerà lail 20. Dopo che tanto l’Anm quanto la sua stessa corrente, Unicost, gli avevano chiesto di lasciare,, procuratore generale della Cassazione ha preso la sua decisione e chiesto di essere collocato aanticipatamente. L’ha comunicato al presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante un incontro avuto nella mattinata di oggi, 4 luglio.Il nome del pg della Cassazione, membro di diritto del Consiglio superiore della, è comparso nelle carte dei pm perugini che indagano su Luca Palamara., in virtù del suo ruolo, è anche il titolare dell’azione disciplinare nei confronti del magistrato romano, che tornerà a sedersi davanti ai membri del Csm il 9 luglio. In quell’occasione il collegio dovrà esprimersi sulla sospensione ...

Corriere : Caso Palamara, il procuratore generale della cassazione Riccardo Fuzio lascia l’incarico - petergomezblog : Csm, ecco le intercettazioni che inguaiano il procuratore generale Riccardo Fuzio - Libero_official : Riccardo Fuzio, il pg di Cassazione, molla tutto e va in pensione: le conseguenze dello scandalo-procure -