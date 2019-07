Retroscena Blogo | La Domenica Sportiva | Rai Sport dice no alla Ventura | con Jacopo Volpi

blogo

(Di giovedì 4 luglio 2019) Come avevamo ipotizzato ieri, raccontandovi in anteprima dell'idea di Carlo Freccero di affidare a Simonala nuova edizione di Lafine sarebbe arrivato il no di Rai. La testata avrebbe espresso contrarietà all'arrivo della conduttrice nello storico contenitoreivo di Rai2, preferendo a lei una giornalista interna. Insieme a, che dovrebbe essere sicuro del posto da conduttore (una sorta di ricompensa per la mancata nomina a vicedirettore, si mormora), potrebbe esserci Paola Ferrari, rimasta orfana degli studi pre e post partita Champions League (che tornerà, come confermato da Pier Silvio Berlusconi, a Mediaset - trasmetterà il mercoledì una partita in chiaro) e volto simbolo di Rai: La, Raino, conci sarà Paola Ferrari? pubblicato ...

