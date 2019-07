Remnant | From the Ashes si mostra in un nuovo trailer dedicato al Ward 13 ed al Labirinto

Il nuovo trailer di Remnant : From the Ashes mostra le lande desolate di Rhom : Remnant: From the Ashes è il nuovo sparatutto in terza persona di Gunfire Games (Darksiders 3). In questo titolo una forza inter-dimensionale chiamata Root ha invaso la Terra e ha lasciato l'umanità nel caos. Per sopravvivere e sconfiggere definitivamente il nemico, i giocatori dovranno viaggiare in altri regni. Uno di questi è Rhom che può essere visto nel nuovo trailer riportato da Gamingbolt.Rhom è interessante perché i suoi abitanti hanno ...

E3 2019 : Remnant From the Ashes si mostra con un trailer e una data di lancio al PC Gaming Show : Remnant From the Ashes si propone al mercato videoludico come un action shooter dalla spiccata e voluta difficoltà e dall'elevata rigiocabilità, alquanto indirizzato verso la componente cooperativa.Come possiamo vedere dal trailer pubblicato in occasione del PC Gaming Show dell'E3 2019, Remnant From the Ashes è un gioco volutamente ostico che sfrutta gli elementi realizzati dal giocatore per offrire un'esperienza sempre unica. In arrivo per PC, ...

Remnant From the Ashes : un nuovo trailer ci mostra il lussureggiante mondo di Yaesha : Come riporta Gamingbolt , il breve filmato ci porta alla scoperta del lussureggiante mondo di Yaesha, anche se a prima vista può sembrare un luogo incantevole vi conviene stare all'erta, infatti ...