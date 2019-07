Rai News24 | polemica per la scelta di Breitbart come fonte autorevole

M5S attacca Rai news24 : Di Maio tagliato dalle inquadrature nella diretta dal Ponte Morandi : Dal Movimento 5 Stelle arrivano dure accuse nei confronti della Rai e, in particolare, della diretta trasmessa su Rainews24 dell'abbattimento del Ponte Morandi . A detta dei pentastellati sarebbe stata evidente la volontà di tagliare il Ministro Di Maio da quasi tutte le inquadrature , facendo risaltare invece soltanto gli altri politici e rendendo la sensazione che il M5S non fosse presente. Rainews24 ha fatto però pervenire la propria risposta, ...

Ponte Morandi - M5S contro Rai news24 : “Di Maio oscurato”. Il cdr : “La notizia era demolizione - non passerella dei politici” : “La Rai oscura il Movimento 5 Stelle”, si legge nel primo piano del Blog delle Stelle. Il casus belli è la diretta di Rainews24 da Genova, in occasione della demolizione del Ponte Morandi : secondo i 5 stelle il vicepremier Luigi Di Maio è stato tagliato fuori dalle inquadrature. E il dibattito va anche oltre il blog: il senatore Primo Di Nicola, vicepresidente della commissione di Vigilanza Rai, ha dichiarato che “nel punto ...

Rai - il servizio su commemorazione a Predappio in onda anche su Rainews24 : l’ad Salini chiede una relazione a Di Bella : Non è ancora concluso il caso del servizio sulla manifestazione dei nostalgici a Predappio andato in onda sul Tgr Rai dell’Emilia Romagna e che ha portato, dopo le polemiche, alle dimissioni del caporedattore Antonio Farnè. Il video infatti è andato in onda anche – una sola volta – su Rainews24. Per questo motivo l’ad Rai Fabrizio Salini ha chiesto una relazione anche al direttore del canale all news Antonio Di Bella chiedendogli di ...