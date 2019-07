Putin | Salvini caloroso verso Russia | Berlusconi leader di caratura mondiale

Vladimir Putin a Roma tra Papa Francesco - Berlusconi e Salvini; "Con la Lega rapporti costanti" : Il presidente russo Vladimir Putin ha "contatti costanti con la Lega di Matteo Salvini". A confermarlo lo stesso Zar, in un'intervista concessa per iscritto al Corriere della Sera. "Apprezziamo l'impegno dell'Italia per rafforzare la reciproca comprensione nell'area euro-atlantica. Silvio Berlusconi

Friedman parla quasi di sistema : 'Salvini - Trump e Putin vogliono indebolire l'Europa' : Alan Friedman, in un suo intervento da ospite della trasmissione Rai Agorà, ha avuto modo di analizzare alcuni scenari della politica internazionale ed economica. La sua digressione ha avuto come base di partenza il recente attacco di Donald Trump rivolto al presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi in virtù di pratiche che avrebbero avvantaggiato il vecchio Continente rispetto al dollaro. Un'uscita che, secondo il giornalista, ...

Alan Friedman ad Agorò - il complotto : "Asse Salvini-Trump-Putin - il leghista deve stare attento" : Tra i più duri oppositori di Matteo Salvini, da tempo, c'è Alan Friedman. E la firma del Corriere della Sera torna all'attacco ad Agorà, il programma di approfondimento del mattino su Rai 3. Nel mirino di Friedman, ci finiscono il viaggio del ministro dell'Interno negli Usa e Donald Trump, il quale

"Salvini può riunire Trump e Putin Italexit? Non impossibile - anzi..." : INTERVISTA/ Arduino Paniccia, massimo esperto di geopolitica e strategia miitare, analizza le conseguenze sulla politica estera del governo dopo il viaggio di Salvini negli Usa Segui su affaritaliani.it

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 18 Giugno : Salvini agli ordini di Trump. Bye bye Putin. Il capo leghista ufficializza il divorzio dalla Russia e sposa gli Usa : F35, Iran e Venezuela: Salvini cerca la benedizione di Trump Il leader leghista si schiera sulle posizioni di Washington per dimostrarsi affidabile di Valentina Celi La Grande Colazione di Marco Travaglio L’ha notato anche il ragionier Cerasa sul Foglio, quindi non è detto che sia vero. Ma è un tema interessante: ma se il Pd, finiti i popcorn e persi altri voti, comuni e regioni, scendesse dall’Aventino per impalmare la Lega? Noi, ...

Putin - Gesù e il tapiro : Salvini posta la foto della sua libreria sui social : Un’immagine del presidente russo Vladimir Putin, un’effige di Gesù, il cappellino con il motto del presidente americano “make america great again” e l’immancabile tapiro. Con una foto davanti alla sua libreria il vicepremier leghista Matteo Salvini ha voluto festeggiare sui social la vittoria ormai certa delle elezioni europee. I risultati non sono ancora definitivi ma le tendenze sono tutte concordi nel ...

Guy Verhofstadt : "Dietro Salvini c'è la cospirazione di Putin" : Guy Verhofstadt crede a un complotto guidato da Mosca per distruggere l’Europa. La mano di questa cospirazione sono i sovranisti, con la Lega in Italia. In un’intervista alla Stampa il leader dei liberali dell’Alde, ex premier belga, lancia accuse precise alla Lega e a Matteo Salvini, a cui già in passato ha chiesto un confronto per un chiarimento sui suoi rapporti con la Russia.“Dietro la coalizione dei partiti ...

Guy Verhofstadt : “Salvini e i sovranisti al soldo di Putin cospirano per distruggere l’Europa” : «Dietro la coalizione dei partiti sovranisti c’è un piano diabolico, una cospirazione del Cremlino per destabilizzare l’Unione europea. Mosca vuole indebolirla. E se possibile distruggerla. Perciò si serve di questi movimenti. Tutti, direttamente o indirettamente, ricevono del denaro dalla Russia. Le Pen, Strache, Salvini, Wilders, Farage: tutti so...

Verhofstadt sfida Salvini e getta ombre : 'Pagato da Putin per distruggere Ue' (VIDEO) : Qualche mese fa Guy Verhosfadt era salito agli onori delle cronache perché, all'interno del Parlamento Europeo, aveva dato del "burattino" a Giuseppe Conte. Il premier era stato accusato di essere qualcuno le cui fila venivano tenute dai due veri leader del governo: ossia il capo politico del Movimento Cinque Stelle Luigi Di Maio e il numero uno della Lega Matteo Salvini. Il Presidente del Consiglio ebbe modo di rispondere a tono, ma oggi torna ...

Europee - Verhofstadt (Alde) sfida Salvini a un confronto : “Tu e i tuoi amici - pagati da Putin - complottate contro Ue” : “Caro Matteo Salvini, tu e i tuoi amici di estrema destra, Le Pen, Strache, Farage, Orban state costantemente complottando, pagati da Putin, per distruggere l’Europa. Quindi, ti sfido a un dibattito uno contro uno, perché le persone hanno il pieno diritto di sapere quale piano diabolico hai in mente”. E’ la sfida lanciata dal leader dei liberali (Alde) Guy Verhofstadt al leader della Lega Salvini. L’ex premier belga ...