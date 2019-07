Putin incontra il Papa in Vaticano Intesa Bambin Gesù-Ospedali pediatrici Russia

Prima di tornare in Russia - Putin incontra Berlusconi a Fiumicino : Un amico è per sempre. Vladimir Putin non lascia l’Italia senza salutare Silvio Berlusconi. L’appuntamento è alle 21, all’ora di cena, all’aeroporto di Fiumicino. Forse ci sarà spazio per un piccolo brindisi in onore della pluriennale amicizia. E anche per sgranocchiare uno snack Prima del ritorno in Russia.Di certo sarà qualcosa di più di una stretta di mano, un colloquio che con molta ...

Prima di tornare in Russia Putin incontra Berlusconi a Fiumicino : Un amico è per sempre. Vladimir Putin non lascia l’Italia senza salutare Silvio Berlusconi. L’appuntamento è alle 21, all’ora di cena, all’aeroporto di Fiumicino. Forse ci sarà spazio per un piccolo brindisi in onore della pluriennale amicizia. E anche per sgranocchiare uno snack Prima del ritorno in Russia.Di certo sarà qualcosa di più di una stretta di mano, un colloquio che con molta ...

Vladimir Putin ha incontrato papa Francesco : Il presidente Vladimir Putin, dopo essere atterrato in Italia, si è recato in Vaticano: un'ora di colloquio tra lo "Zar" e il pontefice della Chiesa cattolica, Prima vengono le istituzioni sacre, dopo ci sarà spazio per tutto il resto: Vladimir Putin è atterrato in Italia attorno alle 13.10, poi si è recato in Vaticano, dove ha avuto luogo l'atteso colloquio con papa Francesco. Le relazioni diplomatiche tra la Santa Sede e la Federazione ...