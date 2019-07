Putin-Conte | asse anti sanzioni E il Cremlino offre aiuto sulla Libia

Libia su tavolo Putin-Conte - imporre cessate il fuoco. Premier - rischio infrastrutturte energetiche : Un immediato cessate il fuoco e una soluzione politica in grado di evitare l'esplodere della crisi umanitaria: la Libia, dopo l'escalation militare che ha causato un centinaio di morti in un campo per migranti, irrompe nei colloqui tra il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Piu' diretto Vladimir Putin per il quale la responsabilita' di aver distrutto lo Stato libico e' della Nato e ...

Putin - terminato l’incontro con il premier Conte dopo l’udienza con il Papa e il colloquio con Mattarella : dopo l’udienza Papale e il colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la visita si concluderà con una cena a Villa Madama offerta dal premier Conte. dopo cena Putin vedrà Berlusconi

Putin in visita a Roma - incontri con il Papa - Mattarella e Conte : visita di Stato a Roma per il Presidente della Federazione Russa Vladimir Putin. Sette ore complessive di colloqui e tre ore di slalom

Putin a Roma : dopo il Papa e Mattarella - vede Conte. DIRETTA : Putin a Roma: dopo il Papa e Mattarella, vede Conte. DIRETTA Poche ore in Italia per il presidente russo. L'udienza con il Pontefice, poi la salita al Quirinale e il bilaterale a Palazzo Chigi. In serata vedrà Di Maio e Salvini. E prima di ripartire l'incontro privato con l'amico Berlusconi. IL LIVEBLOG Parole ...

Putin a Roma : incontri con Mattarella - Conte e il Papa : Il Presidente russo Vladimir Putin arriverà oggi a Roma a mezzogiorno, sbarcherà a Fiumicino a bordo del suo aereo da 70 milioni di euro, il Ilyushin 96-300Pu, forse con altri veivoli di sorta che trasporteranno le auto e gli strumenti di telecomunicazione. La sua limousine, invece, la Aurus Senat da sei metri e mezzo di lamiere corazzate, è già arrivata ieri e sono anche state fatte delle prove a Palazzo Chigi per vedere se ...