Putin a Roma | dopo l' incontro con il Papa | ora è al Quirinale DIRETTA

Putin a Roma - al Quirinale dopo l’udienza con il Papa : Il programma prevede colloqui anche con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e si concluderà con una cena a Villa Madama offerta dal premier Conte

Roma blindata per la visita di Putin : ll presidente della confederazione russa Vladimir Putin è atterrato stamattina (4 luglio) alle 12.58 all'aeroporto di Fiumicino a Roma, in occasione della sua prima visita ufficiale in Italia. Il leader del Cremlino è stato scortato fino a Piazza San Pietro, dove è avvenuto il primo incontro della g

Putin a Roma - centro blindato e ironia social dei romani su rifiuti in strada : Il presidente russo Vladimir Putin e' arrivato a Roma. Grande attesa per il primo incontro della sua visita, quello con il papa in Vaticano. Sara' il terzo tra il capo del Cremplino e Francesco. In una intervista al Corsera, Putin parla dei rapporti 'collaudati' con l'Italia e annuncia di essere pronto a riavviare il dialogo su un'ampia agenda strategica con gli Stati Uniti di Trump. Dopo l'incontro in Vaticano, vedra' Mattarella al Quirinale, ...

Putin sbarca a Roma. La visita inizia dal Vaticano : Il presidente russo Vladimir Putin è atterrato all’aeroporto di Fiumicino per poi dirigersi in Vaticano. Prima tappa della visita presidenziale è l’udienza da Papa Franceco.Quello di oggi è il terzo incontro in Vaticano tra Francesco e Putin. Il primo fu il 25 novembre 2013 e il secondo il 10 giugno 2015. Ma in tutto le udienze avute da Putin con tre Papi in 19 anni salgono a sei, dato che il 6 giugno 2000 e il 5 ...

Putin a Roma : incontri con Mattarella - Conte e il Papa : Il Presidente russo Vladimir Putin arriverà oggi a Roma a mezzogiorno, sbarcherà a Fiumicino a bordo del suo aereo da 70 milioni di euro, il Ilyushin 96-300Pu, forse con altri veivoli di sorta che trasporteranno le auto e gli strumenti di telecomunicazione. La sua limousine, invece, la Aurus Senat da sei metri e mezzo di lamiere corazzate, è già arrivata ieri e sono anche state fatte delle prove a Palazzo Chigi per vedere se ...