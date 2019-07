Pronto il decreto su anticipo Tfr a statali Siglato accordo con le banche

ilfogliettone

(Di giovedì 4 luglio 2019) E`per essere inviato al Garante per la protezione dei dati personali e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ildel presidente del Consiglio dei ministri che disciplina il procedimento di anticipazione del Tfs/Tfr per i dipendenti pubblici, così come previsto dallegge `quota 100`. A darne notizia lo stesso ministro per la Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno. I lavoratori delle P.A. già andati in pensione senza aver ancora riscosso la liquidazione del Tfs/Tfr o che andranno in pensione nei prossimi mesi - compresi quelli che usufruiscono della `quota 100` - potranno ottenere, senza il vincolo del differimento, una parte o l`intero ammontare (fino a 45 mila euro) del loro trattamento di fine rapporto.Ciò sarà possibile anche in virtù di unquadro tra l`Abi e i ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'Economia e delle ...

