Pronostico Uganda vs Senegal | Coppa d’Africa 05-07-2019 e Formazioni

Pronostico Uganda vs Egitto - Coppa d’Africa 30-06-2019 e Formazioni : Coppa d’Africa, gruppo A, analisi, Formazioni e Pronostico di Uganda-Egitto, domenica 30 giugno 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.All’International Stadium di El Cairo, tra Uganda ed Egitto, è in gioco il primo posto del gruppo A. L’Uganda, dopo 39 anni d’assenza dalla Coppa d’Africa, è secondo in classifica e con quattro punti: alla squadra di Sébastien Desabre basterebbe un pareggio per avere la ...

Pronostico Uganda vs Zimbabwe - Coppa d’Africa 26-06-2019 e Info : Coppa d’Africa, gruppo A, analisi e Pronostico di Uganda-Zimbabwe, mercoledì 26 giugno 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.L’Uganda è stata indubbiamente la prima sorpresa di questa Coppa d’Africa. La compagine di Sebastien Desabre si è imposta nella sua gara d’esordio contro il più quotato Congo per 2-0. Le reti della vittoria sono state messe a segno da Patrick Kaddu al 15′ e dal colpo di testa ...

Pronostico DR Congo vs Uganda - Coppa d’Africa 22-06-2019 e Info : Coppa d’Africa, analisi e Pronostico di DR Congo-Uganda, sabato 22 giugno 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Esordio in Coppa d’Africa per Repubblica Democratica del Congo e Uganda, in un girone come quello A che comprendente i padroni di casa dell’Egitto e lo Zimbabwe. Il secondo posto è alla portata di entrambe, ed è per questo che sarà fondamentale fare punti. L’ultimo precedente tra le due Nazionali si è ...