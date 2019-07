Previsioni astrologiche del 5 luglio | Sagittario confuso | attriti familiari per Ariete

Previsioni astrologiche luglio - segni favoriti del mese : bene il Cancro e la Vergine : Con l'inizio di luglio, l'estate è ormai entrata nel vivo, come sarà questo secondo mese estivo? Sarà un momento vantaggioso per il Cancro, che, grazie al favore di Venere, potrà vivere delle belle emozioni, i sentimenti occuperanno un ruolo di centrale importanza; ma anche per la Vergine, che, dopo un giugno sottotono, vivrà un bel momento di recupero, soprattutto per quanto riguarda l'amore. mese faticoso, invece, per l'Acquario e la Bilancia, ...

Previsioni astrologiche del 4 luglio : Leone poliedrico - Acquario impaziente : Giovedì 4 luglio 2019 la Luna, Marte e Mercurio transiteranno nei gradi del Leone mentre Venere, il Nodo Lunare ed il Sole stazioneranno in Cancro. Saturno e Plutone permarranno in Capricorno come Giove nel segno del Sagittario ed Urano in Toro. Nettuno rimarrà stabile nei Pesci. Di seguito le Previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali. Focus familiare per Ariete Ariete: famiglia d'origine. Gli ultimi comportamenti dei nativi verso la ...

Previsioni astrologiche del 3 luglio : relax per Gemelli - nuovi hobby per i nati dei Pesci : Domani, mercoledì 3 luglio 2019 troviamo la Luna, il Nodo Lunare ed il Sole nei gradi del Cancro mentre Marte e Mercurio stazioneranno in Leone. Saturno e Plutone permarranno in Capricorno come Giove nel Sagittario e Nettuno in Pesci. Urano proseguirà il suo moto in Toro. Di seguito le Previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali. relax per i Gemelli Ariete: bellicosi. In questa giornata viste le dissonanze planetarie 'ingigantite' da Marte ...

Previsioni astrologiche weekend 6-7 luglio : Toro stacanovista - flirt per Scorpione : Nel fine settimana dal 6 al 7 luglio 2019, la Luna si troverà in Vergine, mentre Marte e Mercurio saranno sui gradi del Leone. Il Nodo Lunare, il Sole e Venere si troveranno in Cancro e Urano transiterà nel Toro. Plutone e Saturno rimarranno in Capricorno, come Nettuno nel segno dei Pesci e Giove in Sagittario. Di seguito le Previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali. Toro stacanovista Ariete: disorientati. Le dissonanze del fine settimana ...

Previsioni astrologiche del 2 luglio : Leone progettuale - Capricorno distratto : Martedì 2 luglio 2019 troviamo la Luna, il Sole ed il Nodo Lunare in Cancro mentre Marte e Mercurio stazioneranno in Leone. Venere rimarrà in Gemelli come Urano nei gradi del Toro e Giove nel segno del Sagittario. Plutone e Saturno saranno stabili in Capricorno e Nettuno si troverà nel segno dei Pesci. Umore 'flop' per l'Ariete Ariete: umore basso. Sebbene Marte e Mercurio si troveranno nel loro Elemento saranno anche in contrasto coi due ...

Previsioni astrologiche settimanali dall'1 al 7 luglio : Luna in Gemelli - meglio i Pesci : Una nuova settimana sta per iniziare e con essa anche il nuovo mese, sarà un momento di forza e miglioramento per il Gemelli, grazie agli influssi della Luna nel segno, e per i Pesci, per i quali sta per iniziare un bel recupero, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti. Venere favorevole darà nuova vita ai sentimenti per il segno del Cancro, la passione si riaccende. Ecco l'oroscopo della settimana, da lunedì 1 a domenica 7 luglio 2019, per ...

Previsioni astrologiche del 1° luglio : lavori extra per Cancro - Acquario brioso : Lunedì 1 luglio 2019 la Luna e Venere saranno nel segno dei Gemelli mentre il Nodo Lunare, il Sole e Marte stazioneranno in Cancro. Plutone e Saturno permarranno nel Capricorno come Giove nel Sagittario ed Urano nel segno del Toro. Nettuno rimarrà stabile in Pesci. Di seguito le Previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali. lavori extra per il Cancro Ariete: nervosi. Le copiose dissonanze planetarie d'inizio settimana renderanno ...

Previsioni astrologiche dall'1 al 7 luglio : amore al top per Cancro e Acquario : Durante la settimana che va dall'1 al 7 luglio 2019, Mercurio e Marte si troveranno nel segno del Leone, mentre la Luna viaggerà dai gradi dei Gemelli a quelli della Vergine. Il Sole, il Nodo Lunare e Venere stazioneranno in Cancro, mentre Saturno e Plutone rimarranno stabili in Capricorno. Nettuno continuerà il suo moto in Pesci come Giove nel segno del Sagittario. Cancro innamorato Ariete: shopping. I nativi potrebbero partire per una ...

Previsioni astrologiche del 28 giugno : Leone innovativo - Acquario distratto : Venerdì 28 giugno 2019 troviamo Venere in Gemelli ed Urano, assieme alla Luna, transitare nel segno del Toro. Mercurio stazionerà in Leone mentre Marte, il Nodo Lunare ed il Sole saranno in Cancro. Plutone e Saturno stabili in Capricorno come Nettuno in Pesci e Giove nei gradi del Sagittario. Di seguito le Previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali. Attriti amorosi per l'Ariete Ariete: divergenze amorose. Le copiose dissonanze planetarie ...

Previsioni astrologiche di mercoledì 26 giugno : giornata no per la Bilancia - bene il Toro : Non manca ormai molto alla fine del mese di giugno, quella di domani mercoledì 26 si rivelerà una giornata positiva per il Toro, per il quale continua un momento di estrema positività, riguardante soprattutto la sfera professionale e per l'Ariete, che si prepara a vivere un momento di recupero. giornata sottotono invece per la Bilancia. Ecco di seguito l'oroscopo su amore, lavoro e salute della giornata di mercoledì 26 giugno 2019 per tutti i ...

Previsioni astrologiche della settimana dal 24 al 30 giugno : incontri amorosi per il Leone : L'ultima settimana di giugno ha avuto inizio. Scopriamo cosa hanno in serbo le stelle per tutti i segni zodiacali per le giornate da lunedì 24 e domenica 30 giugno 2019. Di seguito l'oroscopo con amore, lavoro e salute dall'ariete ai pesci. Ariete: in questa settimana ci saranno molte cose da fare, cercate di mantenere la calma altrimenti potrebbero nascere delle discussioni. Tensioni in particolare nella parte centrale del periodo. In campo ...

Previsioni astrologiche settimanali - 24-30 giugno : Leone ambizioso - riposo per Vergine : L'ultima settimana del mese sta per prendere il via, cosa aspettarsi da queste giornate conclusive di giugno? Sarà un momento positivo per i Pesci, che durante le giornate di lunedì e martedì potranno fare affidamento sulla Luna nel segno. Anche il Leone, dopo un inizio faticoso, si prepara ad accogliere Mercurio a partire da venerdì 28, favorendo la strada a nuove opportunità lavorative. Sottotono la Vergine, soprattutto dal punto di vista ...

Previsioni astrologiche dal 24 al 30 giugno : lavoro a gonfie vele per Gemelli : Nella settimana che va dal 24 al 30 giugno 2019 troviamo Plutone e Saturno in Capricorno, Giove nel Sagittario ed Urano nei gradi del Toro. Nettuno in Pesci e Venere in Gemelli. Mercurio si troverà nel segno del Leone mentre Marte, il Sole assieme al Nodo Lunare stazioneranno sui gradi del Cancro. lavoro 'top' per Gemelli Ariete: nervosi. L'umore altalenante a cui potrebbero aggiungersi momenti di nervosismo metterà, c'è da scommetterci, a ...

Previsioni astrologiche del 21 giugno : energico l'Ariete - Scorpione riflessivo : La terza settimana del mese sta per giungere al termine, quali disegni hanno fatto gli astri e le stelle per la giornata di domani? Sarà un momento di recupero per i nati sotto il segno dell'Ariete, dopo una settimana abbastanza faticosa. Lo Scorpione, a causa degli influssi della Luna, analizzerà con maggiore attenzione tutte le situazioni che lo riguardano, per trovare le soluzioni migliori per lui, mentre la Vergine si prepara a vivere un ...