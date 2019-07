Prenota seduta sadomaso ma finisce al pronto soccorso Ossa a pezzi | lividi e 40 giorni

huffingtonpost

(Di giovedì 4 luglio 2019) Quarantadi prognosi per lussazione alla spalla, costole incrinate, radio fratturato e più di qualche livido: è questo il bilancio del danno fisico riportato da un 50enne riminese dopo unata via web mentre si trovava in trasferta di lavoro nel Nord Italia. A riportare la notizia è Rimini Today.Il riminese era arrivato in città per affari e la sera era finito su un sito di incontri di sesso a pagamento in cerca di qualcosa di piccante. La decisione di rivolgersi a una professionista del, però, si è rivelata fatale. La vittima, infatti, ha raccontato di essere nuovo a quel tipo di esperienze e di aver provato per semplice curiosità. Dopo aver versato 300 euro alla dominatrice sono iniziati i guai con la donna che, insensibile alle urla e lamentele del 50enne, ha sfoderato il suo catalogo completo ...

