Premio Fair Play-Menarini | i big alla premiazione

liberoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2019) Arezzo, 4 lug. - (AdnKronos) - Sale l'attesa per la serata conclusiva del XXIIIInternazionale. Una notte di stelle che avrà il suo clou nella cerimonia ufficiale di consegna dei premi in programma oggi, giovedì 4 luglio. Teatro del galà disarà, per il settim

IsaaakCAErvello : Premio Fair Play tifoserie di Lega B: Lecce ultimo - - valeriasperoni : Premio Internazionale Fair play MENARINI -Aleotti, Vornut,Carrassi, Giani - valeriasperoni : Premio internazionale Fair Play MENARINI - una grande squadra @ Florence, Italy -