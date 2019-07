Ponte Morandi | tre famiglie chiedono i danni dopo l' esplosione per la demolizione

agi

(Di giovedì 4 luglio 2019) Tre nuclei familiari, che hanno la casa nel raggio di 250 metri dal punto dell'implosione controllata che ha abbattuto il moncone est di, hanno inviato all'ATI dei demolitori del viadotto una richiesta di risarcimento per presuntidovuti all'operazione dello scorso 28 giugno. Secondo quanto si apprende sarebbero una decina le richieste di risarcimento arrivate alla struttura commissariale. I presuntisarebbero relativi ad alcune crepe nei muri o finestre danneggiate in seguito alle vibrazioni dell'. Le istanze andranno ora singolarmente verificate dai periti. Gli edifici considerati 'a rischio' erano stati sottoposti a verifiche preventive da parte dell'ATI dei demolitori. La struttura commissariale fa sapere che chi avesse subitodeve far pervenire eventuali richieste di risarcimento all'indirizzo ominispa@legalmail.it. "Le attività di ...

mitgov : Ponte Morandi: online le conclusioni del gruppo di esperti incaricati dal Mit in merito alla procedura di caducazio… - marcofurfaro : I parlamentari M5S hanno scritto alla Vigilanza Rai perché durante l'abbattimento del ponte RaiNews24 non ha ripres… - fattoquotidiano : 'A RISCHIO L'INTERA RETE AUTOSTRADE' Il disastro del ponte Morandi di Genova ha mostrato che Autostrade per l’Ital… -