Pinocchio Garrone e Benigni presentano il film al Cine Giornate FOTO e TRAILER in

Prime immagini del “ Pinocchio ” di Garrone con Benigni : Creature bizzarre, atmosfere magiche. L'occhio di Matteo Garrone reinterpreta la storia per ragazzi più conosciuta al mondo: Pinocchio. Nel primo trailer compaiono tutti i protagonisti della storia: Roberto Benigni interpreta Geppetto, Gigi Proietti è Mangiafuoco, Il gatto e la volpe sono Rocco Papaleo e Massimo Ceccherini, la fata turchina è Marine Vacth, mentre il bambino Federico Ielapi è Pinocchio. Il film uscirà a Natale. Un binomio ...

Pinocchio di Garrone - le prime immagini e le battute di Benigni : «Pinocchio è un progetto che inseguo da anni: il primo story board l’ho fatto a 6 anni». Per Matteo Garrone, il regista di Dogman, che l’anno scorso ha collezionato 21 premi, tra cui il Miglior attore per Marcello Fonte, la storia di Carlo Collodi è quasi un’ossessione. Pinocchio uscirà nei cinema il giorno di Natale e le prime immagini sono state presentate ai Ciné, le giornate di cinema di Riccione. «Il film nasce per rivolgersi ai bambini», ...