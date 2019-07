Piero Pelù si sposa! A 57 anni il grande passo con Gianna Fratta

(Di giovedì 4 luglio 2019) Stavolta tocca anche a lui dire “per sempre”.è pronto a fare un altroimportantissimo della sua vita: sposarsi. A 57, la rockstar toscana dirà il sì che vale una vita. Già papà di tre figlie, avute da due compagne diverse, di nome Greta, Linda e Zoe, l’ultima arrivata, e addirittura nonno di uno splendido bambino, ha deciso di salire all’altare con la compagna, di 45, in un amore scoppiato all’insegna della musica. Lei, infatti, è una direttrice d’orchestra, tra l’atro trar le più famose in Italia e in Europa, che può vantare in curriculum la direzione della Berlineer Symphoniker e il concerto di Natale in Senato.La notizia ufficiale dell’imminente matrimonio arriva direttamente dal Comune di Foggia, città pugliese dove risiede. Nell’Albo Pretorio infatti, all’atto di pubblicazione numero 55 del 27 giugno, si legge la lieta novella. Eppureaveva sempre rigettato l’idea di un matrimonio. Si dichiarava infatti ateo agnostico, ma devoto a Santa Sarah, stando a quanto si legge in alcune sue interviste. La santa è la patrona dei Rom e dei gitani e questa venerazione si deve alla passione chenutre nei confronti della cultura gitana e nel suo considerarsi “un’anima nomade” come lui stesso si è definito.Tornando al matrimonio, però, la notizia ha fatto letteralmente il giro d’Italia. Ci vorrà un abito bianco e due fedi al dito per sancire un’unione che, però, era evidente da tempo. L’ultimaperformance della coppia è stata quella del 27 giugno quando vicino Manfredonia, nel Parco Archeologico di Spinoto, in occasione del premio Argos Hippium, i due hanno si sono esibiti in un’edita versione del Toro Loco, il cavallo di battaglia dei Litfiba. Al piano, alla voce: un binomio veramente incredibile che ha fatto registrare la standing ovation della platea.Dopo averli visti a Firenze Rocks per gli Smashing Pampkins, venerdì 27 giugno la coppia si è esibita per la prima volta insieme sul palco alla premiazione dell’Argos Hippium nel parco archeologico di Spinoto, a poca distanza da Manfredonia. Lei al piano, lui alla voce,hanno regalato al pubblico presente una versione inedita di ‘Toro Loco’...