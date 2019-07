Pier Silvio Berlusconi | “Speriamo che Juve e Napoli arrivino fino alla fine della

Mediaset - Pier Silvio Berlusconi commenta Michelazzo e Prati : "Fenomeni pericolosi - non credo che D'Urso..." : "Fenomeni pericolosi". Il caso Mark Caltagirone ha conquistato la tv italiana soprattutto per merito di Barbara D'Urso, che a Domenica Live, Pomeriggio 5 e Live - Non è la D'Urso ha ospitato le protagoniste Pamela Prati, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, ricevendo talvolta clamorosi rifiuti co

Ciao Darwin - Pier Silvio Berlusconi sull'infortunio di Gabriele : 'Quel gioco non si farà più' : In queste ore non si sta facendo altro che parlare delle dichiarazioni rilasciate dal direttore Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, in merito ai cambiamenti che saranno apportati nella prossima stagione televisiva. Naturalmente, nelle varie interviste non è potuto mancare il riferimento all'infortunio accaduto il precedente 17 aprile al concorrente Gabriele di Ciao Darwin. Ricordiamo che il 54enne cadde rovinosamente nel corso del gioco del ...

Domenica Live - Pier Silvio Berlusconi : «Alla D’Urso la libertà di capire se ce la fa» : PierSilvio Berlusconi La scelta sarà di Barbara D’Urso. Alla presentazione dei palinsesti Mediaset di Santa Margherita Ligure, tiene banco il futuro prossimo della conduttrice partenopea. In particolare il suo impegno a Domenica Live, trasmissione ufficialmente confermata nel solito orario (delle 17.20 circa). Con un ma. Pier Silvio Berlusconi ha spiegato: “Devo dire che la D’Urso ha tali e tanti impegni che abbiamo dato a lei la ...

Mediaset - arriva Antonella Clerici? La risposta sibillina di Pier Silvio Berlusconi : Alla presentazione dei palinsesti Rai, si è scoperto che Antonella Clerici, ad ora, non ha alcun ruolo nella prossima stagione. Al momento a Viale Mazzini è fuori da tutto. Destino amaro, per l'ex conduttrice de La prova del cuoco. E dopo la notizia della sua assenza, si è scatenato il gossip: la Cl

Antonella Clerici passa a Mediaset? Pier Silvio Berlusconi risponde : Antonella Clerici e i punti interrogativi sul suo futuro in Rai. Mediaset alla Finestra. Pier Silvio Berlusconi: “Mai dire mai” Pochi giorni fa la Rai ha svelato i palinsesti della prossima stagione televisiva. Ieri è invece stata Mediaset a mostrare gli show che andranno in onda nel 2029/2020. Il servizio pubblico sembra che abbia messo ‘in […] L'articolo Antonella Clerici passa a Mediaset? Pier Silvio Berlusconi ...

Pier Silvio Berlusconi sulla vicenda Mark Caltagirone "Fenomeni pericolosi" : L'amministratore delegato, alla presentazione dei palinsesti Mediaset 2019: "I nostri programmi hanno portato alla luce tutti i rischi che si possono correre se si vive nella bolla dei social"

Mediaset - l'ultimo colpaccio di Pier Silvio Berlusconi : ecco Sabrina Ferilli - dove la piazza : Sabrina Ferilli nel ruolo di giudice a Tu si que vales, le conferme di Alfonso Signorini alla conduzione del Gf Vip e di Ilary Blasi, con Alvin, ai Giochi senza frontiere, che si chiamerà Eurogames, il ritorno di Celentano. Queste le chicche dei palinsesti autunnali di Mediaset, annunciati a Santa M

Mareggiata in Liguria - Pier Silvio Berlusconi : “Un’esperienza terribile - ma è stato fatto un miracolo” : Si è tenuta a Santa Margherita Ligure (Genova) la presentazione della prossima stagione dei palinsesti Mediaset: la scelta non è stata casuale, in quanto, la zona è quella in cui l’ad Pier Silvio Berlusconi ha scelto di vivere con la sua famiglia e che l’anno scorso è stata colpita da una forte Mareggiata. Presenti i sindaci di Rapallo, Portofino e Santa Margherita Ligure, le 3 località più colpite. Gerry Scotti, presentatore ...

Mediaset - appello senza precedenti di Pier Silvio Berlusconi : "Fiorello vieni da noi - faremo cose fantastiche" : Mediaset ha presentato i suoi palinsesti in vista della programmazione autunnale. Le novità sembrano non mancare, da Amici Vip al ritorno di Adriano Celentano. Eppure Pier Silvio Berlusconi ha ancora un sogno irrealizzato nel cassetto: si tratta di Fiorello. "La risposta è sempre la stessa da 5-10 a

Mediaset - il taglio di Pier Silvio Berlusconi : "Addio alla Gialappa's band". Cosa c'è dietro : "La Gialappa's è fuori perché a oggi non abbiamo rinnovato il contratto, non è stato trovato l'accordo". Lo ha detto l'amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, durante la presentazione dei palinsesti del Biscione. I tre comici sono sempre stati un punto fermo nella programmazione

Mediaset - torna la Champions League : così Pier Silvio Berlusconi ha beffato la Rai : Un gradito ritorno sui canali Mediaset, ufficializzato nel corso della presentazione dei palinsesti: quello della Champions League, in chiaro il mercoledì sera su Canale 5 con il match più importante della serata. Trovato insomma l'accordo con Sky, per una cifra annuale di poco superiore ai 40 milio

Milan - Pier Silvio Berlusconi rivela : “non guardo più i rossoneri - mi dispiace molto per Gattuso” : Il figlio dell’ex presidente del Milan ha parlato della situazione in cui versa il club rossonero, ammettendo di non seguirlo più come prima La famiglia Berlusconi si è ormai allontanata dal mondo Milan, lo conferma Pier Silvio nel corso della presentazione dei palinsesti Mediaset andata oggi in scena a Santa Margherita Ligure. Il figlio dell’ex presidente rossonero ha ammesso di non seguire le vicende del club di via Aldo ...

Palinsesti Mediaset - la Champions League in chiaro su Canale 5. Trovato l'accordo con Sky. D'Urso la domenica sera. Torna Celentano. Pier Silvio : «Fiorello vieni da noi» : La Champions League Torna a Mediaset che trasmetterà in chiaro - il mercoledì su Canale 5 - la gara più importante della serata. L?accordo con Sky è stato Trovato...

Palinsesti Mediaset 2019 - Piersilvio Berlusconi : “Torna Celentano e farà quello che doveva fare. La Champions? E’ stato complicato” : A Santa Margherita Ligure Mediaset ha svelato i Palinsesti della prossima stagione. Tra new entry, riconferme, ritorni eccellenti e dubbi ancora non risolti. Ecco tutte le novità dei prossimi mesi sulle reti del Biscione. LA CHAMPIONS LEAGUE TORNA SU CANALE 5 AL MERCOLEDI’ SERA PER DUE ANNI La notizia era circolata nei giorni scorsi ora è ufficiale: Mediaset ha trovato con Sky l’accordo per la Champions League. “La migliore ...