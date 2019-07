Peppino Di Capri | morta la moglie Giuliana Gagliardi Erano sposati dal 1978

Lutto per Peppino di Capri : “All’una di stanotte abbiamo dato a Giuliana le chiavi del paradiso” : Lutto gravissimo per Peppino di Capri . Al secolo Giuseppe Faiella, uno degli interpreti italiani più amati di sempre ha perso la seconda moglie, Giuliana Gagliardi: “All’una di stanotte abbiamo dato a Giuliana le chiavi del paradiso” . Con queste parole, come riporta il quotidiano Il Mattino, il cantante ha informato gli amici che sua moglie, 68 anni, ha perso la sua battaglia dopo oltre un anno contro un male incurabile. Non ce l’ha fatta ...

Peppino Di Capri in lutto - è morta la moglie Giuliana Gagliardi : Grave lutto per Peppino di Capri e la famiglia. La moglie Giuliana Gagliardi è morta a 68 anni per un male incurabile. Il decesso è avvenuto Napoli. L’annuncio, come riporta l’Ansa, è stato dato dalla stessa famiglia affranta dal dolore, dall’artista e dai figli Edoardo e Dario, agli amici più cari. I funerali si terranno venerdì 5 luglio nella ex cattedrale di Santo Stefano in Piazzetta, a Capri, quando Giuliana arriverà per ...