Pelle e i rischi dell' esposizione al sole | come proteggersi

(Di giovedì 4 luglio 2019) (A cura di Luigi Valenzano, Specialista in Dermatologia)Le tre componenti’attuale rapporto fra, che saranno trattate in questo articolo, sono: le radiazioni attiniche, la cute e la salute’uomo.Il, “stella madre del sistema solare”, è la fonte primaria di tutte le energie e offre numerosi vantaggi: permette forme di vita fotosintetica e in particolare favorisce la produzione di vitamina D indispensabile per molti processi vitali del corpo e per la buona conservazione’apparato scheletrico. Inoltre induce il miglioramento’umore mediante la produzione di endorfine e di serotonina.per la maggioranza dei processi biologici, è però indispensabile trovare un equilibrio tra gli aspetti positivi e quelli negativi. Quindi l’solare, che di per sè è benefica per la ...

