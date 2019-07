Parmigiana di pasta e melanzane grigliate

cosacucino.myblog

(Di giovedì 4 luglio 2019)diIngredienti: 200 g di mezze maniche – 800 g di– 800 g di polpa di pomodoro – 200 g di mozzarella – 40 g di grana grattugiato – 2 uova – una piccola cipolla – un mazzetto di basilico – origano – olio extravergine d’oliva – sale, pepe Preparazione 1) Spuntate le, lavatele, tagliatele a fette alte mezzo cm e poile. 2) Mettete le uova in una casseruola, copritele d’acqua e lessatele per 10 minuti dall’ebollizione, poi raffreddatele sotto un getto di acqua corrente, sgusciatele e affettatele. 3) Sbucciate e tritate la cipolla, fatela appassire con 2 cucchiai d’olio, unite la polpa di pomodoro, un pizzico di origano, sale, pepe e cuocete per 15-20 minuti; spegnete il fuoco e unite il basilico tritato. Lessate lain acqua ...

