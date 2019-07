Pallone d’Oro – Messi | la sconfitta in Copa America costa casa | adesso il favorito è

Dal Pallone d’Oro alla passione… nerazzurra - il padre di Kean svela : “tifa Inter - quella è la sua casa” : Il padre dell’attaccante della Juventus ha rivelato alcuni retroscena relativi al figlio, tra cui la sua passione per l’Inter Ha già dimostrato di essere un predestinato Moise Kean, segnando a raffica sia in Serie A che in Nazionale. Il futuro è scritto, anche se va preservato tenendo comportamenti consoni al suo ruolo, senza eccedere come successo in Under 21. Massimo Paolone/LaPresse Il padre dell’attaccante della ...

Cristiano Ronaldo si candida per il Pallone d’Oro : “i numeri parlano chiaro” : “Stiamo vivendo un ciclo vincente, non si puo’ vincere sempre ma dal 2016, da quando abbiamo vinto gli Europei, stiamo vivendo un periodo molto positivo e adesso e’ arrivata anche la Nations League”. Sono le dichiarazioni dell’attaccante della Juventus, Cristiano Ronaldo, ai microfoni del programa ‘El Larguero’ di Cadena SER, dopo la vittoria in Nations League contro l’Olanda. “Ci ...

Portogallo - Ronaldo si prende la gloria : “negli ultimi 16 anni parlano i numeri. Pallone d’Oro? Ecco cosa dico” : Il campione portoghese ha parlato dopo la vittoria della Uefa Nations League, soffermandosi anche sulle possibilità di vincere il Pallone d’Oro Terzo trofeo in stagione, dopo i due conquistati con la maglia della Juventus. Cristiano Ronaldo continua a fare incetta di trofei, alzando sotto il cielo di Oporto la Uefa Nations League. Lapresse Un trionfo arrivato grazie alla vittoria ottenuta in finale contro l’Olanda, battuta allo ...

Mondiali calcio femminile 2019 : assente Ada Hegerberg - il Pallone d’Oro rinuncia per sensibilizzare contro le discriminazioni : Ada Hegerberg è una della calciatrici più forti al mondo, sicuramente è la più pagata (400mila euro a stagione) e ha vinto l’ultimo Pallone d’Oro. L’attaccante del Lione è apprezzata in ogni angolo del Pianeta per la sua classe cristallina, ha conquistato l’ultima Champions League e a soli 23 anni ha una bacheca piena di trofei ma non sarà al Mondiale! La notizia, nota da qualche settimana, ha subito fatto scalpore: la ...

Polemiche per dichiarazioni di Aguero su Pallone d’Oro - l’argentino fa chiarezza [FOTO] : La settimana scorsa, dopo la conclusione delle semifinali di Europa League, abbiamo provato a capire chi potesse essere tra i candidati al Pallone d’oro. Aguero non era stato inserito tra i possibili vincitori, e la stessa spiegazione è lui a darla: “Credo che il vincitore del Pallone d’Oro debba essere un giocatore che è in finale di Champions League” aveva detto ai media. Questa sua dichiarazione ha suscitato ...

La “clausola Pallone d’Oro” nei contratti dei calciatori : Premi Pallone d’Oro – Non solo uno dei trofei individuali più ambiti. Nell’era moderna anche il “Pallone d’Oro” diventa fonte di guadagno per i calciatori. Lo spiega “La Gazzetta dello Sport”, sottolineando che la rivista francese France Football ha ricostruito quanto può valere la conquista del riconoscimento nei contratti dei giocatori, anche di quelli che […] L'articolo La “clausola Pallone d’Oro” nei contratti dei ...

Rissa Florenzi-Cristiano Ronaldo - il romanista svela : “è Pallone d’Oro e pensa di poter fare ciò che vuole” : Alessandro Florenzi commenta l’accenno di Rissa scoppiata fra lui e Cristiano Ronaldo durante Roma-Juventus: il giocatore giallorosso spende parole poco lusinghiere per il fenomeno portoghese Momenti di tensione durante la sfida fra Roma e Juventus che ieri notte ha chiuso la domenica della 36ª Giornata di Serie A. Scintille in campo tra Alessandro Florenzi e Cristiano Ronaldo, con il portoghese che ha apostrofato Florenzi come ...

Le notizie del giorno – Impazza il mercato allenatori - l’11 di Conte vicino all’Inter - il rebus Pallone d’oro : Impazza IL mercato allenatori – Nella serata di ieri iniziano a rimbalzare diversi voci, “Conte alla Juve, è fatta”, si legge sui social o su vari siti. Non ci risulta. Anzi. Antonio Conte è ad un passo da un’altra panchina: quella dell’Inter. Nelle ultime ore sono andati in scena alcuni contatti tra l’ex Ct della Nazionale ed il club nerazzurro, c’è la volontà di iniziare un nuovo progetto in comune in grado di portare risultati ...