Pallavolo | la Nazionale italiana maschile pronta per il raduno di Civitanova Marche | i

Pallavolo - Julio Velasco è ufficialmente il nuovo dt del settore giovanile maschile della Nazionale : Il dirigente argentino ha firmato un contratto che lo legherà alla FIPAV per due anni e mezzo La Federazione Italiana Pallavolo è lieta di annunciare che è stato raggiunto un accordo per la nomina di Julio Velasco quale nuovo direttore tecnico dell’attività giovanile del settore maschile. Julio Velasco, che da allenatore della Nazionale maschile ha collezionato 323 presenze alle quali si aggiungono le 35 sulla panchina della Nazionale ...

Pallavolo - Vittorio Sacripanti nominato dirigente del gruppo B della Nazionale Maschile : Il dirigente italiano lavorerà nello staff del gruppo che prenderà parte alle Universiadi di Napoli in programma questa estate La Federazione Italiana Pallavolo ha nominato Vittorio Sacripanti dirigente del gruppo B della Nazionale Maschile. L’esperto dirigente, dunque, lavorerà nello staff del gruppo che nel corso dell’estate sarà impegnato a Napoli nelle Universiadi. A completamento dello staff già reso noto in occasione della conferenza ...

Pallavolo - la Nazionale maschile si prepara alla Nations League : i convocati del ct Blengini : La Nazionale di Blengini giocherà in Cina la prima fase, affrontando Iran e Germania oltre ai padroni di casa Lunedì mattina la Nazionale Seniores maschile partirà alla volta di Jiangmen in Cina dove disputerà la prima fase della Volleyball Nations League 2019. Nel primo weekend di gare gli azzurri scenderanno in campo contro Iran, Germania e i padroni di casa della Cina. Questi i 14 azzurri convocati dal CT Gianlorenzo Blengini: Riccardo ...

Pallavolo - Ousmany Juantorena fa marcia indietro : lo schiacciatore italo-cubano torna in Nazionale : Dopo aver detto addio alla maglia azzurra in seguito ai Mondiali del 2018, Juantorena ha deciso di fare marcia indietro rispondendo alla convocazione del ct Blengini I Mondiali 2018 avrebbero dovuto essere gli ultimi per Ousmany Juantorena con la maglia della Nazionale, avendola lasciata per dare spazio ai più giovani. LaPresse/Reuters A distanza di un anno, lo schiacciatore italo-cubano ha deciso di fare marcia indietro, annunciando sui ...

Pallavolo - la Nazionale Italiana maschile si prepara per il raduno di Cagliari : i convocati del ct Blengini : Gli azzurri di Blengini si riuniranno a Cagliari per uno stage che prevede due amichevoli da giocare contro il Giappone Prosegue il percorso di preparazione stagionale della Nazionale maschile Seniores che da domenica sarà al lavoro a Cagliari. Questo l’elenco dei convocati dal commissario tecnico Gianlorenzo Blengini: Riccardo Sbertoli, Andrea Argenta, Giulio Pinali, Nicola Pesaresi, Daniele Lavia, Gabriele Nelli, Alberto Polo, Giacomo ...

Pallavolo - Nazionale femminile : le convocate del Ct Mazzanti per la Nations League : Davide Mazzanti ha reso nota la lista delle convocate per la Nations League di volley: 25 pre-convocate Il commissario tecnico della Nazionale italiana femminile di Pallavolo, Davide Mazzanti, ha comunicato la lista delle 25 atlete che disputeranno la Volleyball Nations League 2019. Per ogni tappa il Ct potrà scegliere 14 atlete. Di seguito l’elenco. Alzatrici: Carlotta Cambi, Alessia Orro, Ofelia Malinov, Francesca Bosio. Centrali: ...

Pallavolo - la Nazionale femminile di Mazzanti supera la Cina under 23 : Sorokaite sugli scudi : Pallavolo, la Nazionale femminile di Mazzanti ha giocato questa sera contro la Cina under 23 vincendo 3-1 Nel secondo test match in programma a Cavalese, le azzurre hanno bissato il successo ottenuto ieri, superando 3-1 (25-20, 20-25, 25-22, 25-19) la Cina under 23. Dopo la vittoria ottenuta ieri al tie-break, nella sfida di oggi, disputata al Palazzetto dello Sport ‘Árpád Weisz’ dell’Istituto ‘La Rosa ...

Pallavolo - la Nazionale femminile di Mazzanti super la Cina under 23 : Sorokaite sugli scudi : Pallavolo, la Nazionale femminile di Mazzanti ha giocato questa sera contro la Cina under 23 vincendo 3-1 Nel secondo test match in programma a Cavalese, le azzurre hanno bissato il successo ottenuto ieri, superando 3-1 (25-20, 20-25, 25-22, 25-19) la Cina under 23. Dopo la vittoria ottenuta ieri al tie-break, nella sfida di oggi, disputata al Palazzetto dello Sport ‘Árpád Weisz’ dell’Istituto ‘La Rosa ...

Pallavolo – Matteo Piano a Roma con la maglia azzurra : “tornare in Nazionale grazie a Milano è importante” : Il centrale astigiano, Matteo Piano, è a Roma con la maglia azzurra per il primo collegiale in vista della VNL Vocazione azzurra: è quella disposizione d’animo che lega indissolubilmente il centrale della Revivre Axopower Milano Matteo Piano alla maglia della Nazionale italiana di Pallavolo. Dallo scorso 5 maggio fino al 10 il centrale astigiano è impegnato nel primo collegiale a Roma, presso il Centro di Preparazione Olimpica Giulio ...

Pallavolo - la Nazionale femminile sorride : il braccio armato di Indre Sorokaite stende la Cina U23 : Le ragazze di Mazzanti superano al quinto set la selezione U23 cinese, regalando buone sensazioni al ct azzurro Un partita difficile e combattuta, segnata dalla battuta e dall’attacco, si è dimostrata un ottimo allenamento per la Nazionale Italia di Pallavolo per provare i tempi di gioco, i muri a 3 e gli spostamenti delle seconde linee. La Cina U23, con altezze importanti e leve lunghe, ha concesso poco ed impegnato le ragazze di ...