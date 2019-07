Palermo | il sindaco Orlando | “Presenteremo bando pubblico per avere squadra da subito”

Palermo - prete ferma processione davanti casa del boss : sindaco protesta : L'episodio è avvenuto in un piccolo comune dell'entroterra siciliano, Villafrati, è ha scatenato molte polemiche. sindaco e comandante della locale stazione dei carabinieri per protesta hanno deciso di lasciare il corteo. "Ma non ci possono essere equivoci davanti a certe situazioni" ha spiegato il primo cittadino.Continua a leggere

Sea Watch - duello Salvini-Orlando. Il ministro : "Sindaco di Palermo vuole denunciarmi? Che paura" : duello a distanza sul caso della Sea Watch 3 tra il ministro degli Interni Matteo Salvini e il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, che ha annunciato di volerlo denunciare. Il vicepremier leghista ha risposto così: "Il sindaco sinistro di Palermo mi vuole denunciare...Tremo dalla paura". Orlando ha offerto la cittadinanza onoraria all'equipaggio della nave.

Migranti : sindaco Palermo - 'questo governo ci fa vergognare di essere italiani' : Palermo, 1 lug. (AdnKronos) - "Facciamo un appello all'Europa di sostenere la Sea Watch, che ha ottenuto al cittadinanza onoraria di Palermo, scusandoci con l'Europa del fatto che abbiamo un governo che ci fa vergognare di essere italiani". Così il sindaco di Palermo Leoluca Orlando a margine della

Migranti : Lega - 'cittadinanza a Sea Watch3? Solito gesto plateale del sindaco Palermo' : Palermo, 28 giu. (AdnKronos) - "Il Solito gesto plateale di Orlando. Il primo cittadino di Palermo invece di affrontare e risolvere i problemi della città utilizza, da bravo demagogo qual è, lo strumento di distrazione di massa per deviare l’attenzione dai suoi disastri e lo fa premiando addirittura

Futuro Palermo - il sindaco : "mi ha chiamato Ferrero…" : "Ho sentito Mirri e ricevuto una telefonata di Massimo Ferrero ai quali ho detto che ancora devo svolgere tutte le dovute attivita'". Sono le dichiarazioni del sindaco di Palermo Leoluca Orlando nel corso della conferenza stampa sul Futuro del club rosanero. "Vorrei che finisse il tempo delle streghe e dei finti investitori, voglio volare basso. Ai dipendenti dico che quando andremo a fare il bando inseriremo un punto che ...

Lo staff della Sea Watch avrà la cittadinanza onoraria di Palermo - lo ha deciso il sindaco Orlando : Il sidanco di Palermo, Leoluca Orlando vuole concedere la cittadinanza onoraria allo staff della Sea Watch "Hanno salvato vite umane": allo staff della Sea Watch la cittadinanza onoraria di Palermo „gli uomini e alle donne della Sea Watch per l'impegno mostrato di fronte al drammatico ed inarrestabile flusso migratorio, contribuendo in modo determinante al salvataggio …

Palermo - rinviato il Consiglio d'Amministrazione : il sindaco convoca una conferenza stampa [DETTAGLI] : Il Consiglio di amministrazione del Palermo che era stato sospeso e aggiornato alle 19 è stato posticipato alle 12 di domani. Nel pomeriggio Salvatore Tuttolomondo, patron del Palermo, ha voluto evidenziare l'elenco dei bonifici per il pagamento degli stipendi dei calciatori. La notizia ha acceso gli animi dei tifosi presenti davanti allo stadio Barbera che hanno lanciato una bomba carta e danneggiato una vettura in sosta sul ...

Il Palermo fuori dalla Serie B - il sindaco Orlando : "i tifosi hanno il diritto di sapere cosa sta succedendo" : "La città e i tifosi hanno il diritto di sapere cosa sta succedendo e le ragioni della eventuale mancata iscrizione al campionato di calcio di Serie B. È una situazione di grande confusione alla quale speravamo di non dovere più assistere soprattutto dopo che il Comune aveva dato anche rassicurazioni sulla disponibilità dello stadio "Barbera". Ci auguriamo che questa confusione non si trasformi in una ennesima beffa e in ...

Palermo - il sindaco Leoluca Orlando : "Ho avuto rassicurazioni dal presidente. E' tutto in regola" : Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha tranquillizzato i tifosi rosanero a margine di una iniziativa in merito ai timori di questi giorni sull'iscrizione al prossimo campionato di serie B: "Ho avuto le rassicurazioni del presidente Albanese sul fatto che sia tutto in regola. Incontrerò la società non appena sarà tutto in regola con l'iscrizione al campionato". "Abbiamo già dato la disponibilità per ...

Sentenza Palermo - Foschi : "accettiamo il verdetto" - il sindaco Orlando "cancellata l'assurda retrocessione" : Sentenza Palermo – Clamorosa Sentenza nel campionato di Serie B, 20 punti di penalizzazione per il Palermo con i rosanero che confermano la categoria, il Foggia retrocede in Serie C. "Abbiamo passato circa un mese per niente bello, ma adesso possiamo dire 'meno male', siamo nella nostra categoria". Lo ha detto all'ITALPRESS il ds del Palermo Rino Foschi. "Volevamo fortemente rimanere in B e con ...

M5s - provvedimento disciplinare per ex candidato sindaco di Palermo Ugo Forello : Un procedimento disciplinare è stato aperto da parte del collegio dei probiviri del Movimento 5 stelle nei confronti Ugo Forello. Consigliere comunale di Palermo ed ex candidato sindaco del capoluogo siciliano, Forello si è distinto per aver sempre contestato l'alleanza dal M5s con la Lega e alcune scelte dei vertici 5 stelle sul fronte dell'immigrazione. Nel novembre scorso era stato rimosso da capogruppo dei 5 stelle. Solo lunedì, ...

Palermo - il sindaco Orlando diserta cerimonia al bunker. La sorella di Falcone : "No alle polemiche - sono un favore ai boss" : Il sindaco annuncia che non andrà alla cerimonia istituzionale in polemica con la scaletta degli interventi che dà la parola solo ai rappresentanti del governo gialloverde. Le parole di Salvini e Fico. Conte: "Obiettivo, fare terra bruciata alla mafia"

