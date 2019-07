Palermo | Dragotto si fa avanti | “Per l’acquisto del titolo del club io ci sono”

calcioweb.eu

(Di giovedì 4 luglio 2019) “Se trovo quattro-cinque imprenditori seri sono disposto ad acquistare ildelCalcio”. Ad annunciarlo è Tommaso, imprenditore palermitano proprietario di Sicily by Car, nel corso dell’intervista rilasciata all’agenzia Italpress. Ilrosanero sembra ormai destinato a ripartire dal campionato di Serie D, dopo che l’attuale proprietà, guidata da Salvatore Tuttolomondo non è riuscita a presentare la documentazione per l’iscrizione al prossimo torneo di Serie B. “Io ho lanciato il mio messaggio, diversi tifosi mi hanno anche fermato in aeroporto chiedendomi di comprare il– ha proseguito-. La mia cordata? L’unica persona con cui ho un rapporto straordinario è Alessi, non escludo anche Mirri perché ha messo dentro 2,8 milioni di euro per la pubblicità. Lui però deve essere chiaro con tutti, ...

CalcioWeb : ?? #Palermo, Tommaso #Dragotto si propone altri imprenditori interessati al club ?? - GDS_it : #Palermo #Calcio, l'imprenditore Dragotto: 'Pronto ad acquistare il titolo della squadra' - Mediagol : Caos #Palermo, Dragotto si sbilancia: 'Disposto ad acquistare il titolo del club rosanero. La mia cordata? Non escl… -