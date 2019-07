Padoin | ' Con De Ligt e Pogba alla Juventus il campionato sarebbe già finito'

Blastingnews

(Di giovedì 4 luglio 2019) Lapotrebbe essere una delle principali protagoniste del calciomercato estivo: gli arrivi di Ramsey e di Rabiot, l'acquisto in prospettiva di Pellegrini, quello assai probabile di Deed il ritorno di Buffon stanno evidentemente certificando l'ottimo lavoro della dirigenza bianconera, come ha confermato a TMW l'ex giocatore bianconero Simone, 35 enne oggi svincolato. Quest'ultimo ha avuto modo di elogiare il direttore sportivo Fabio Paratici e in generale la strategia sportiva della dirigenza, sottolineando come l'arrivo di Maurizio Sarri potrebbe essere ulteriore incentivo per il definitivo step anche in Champions League per la....

