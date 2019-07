Oggi è l’Independence Day | tutto quello che c’è da sapere sulla festività più importante

meteoweb.eu

(Di giovedì 4 luglio 2019) Il 4 luglio è una delle più grandidegli Stati Uniti, con celebrazioni che includono fuochi d’artificio e parate nel Paese. Ma cos’è esattamenteDay o Giorno dell’Indipendenza e cosa celebra? Nel luglio del 1776, durante il secondo anno della Rivoluzione Americana (1775-1783), i rappresentanti delle 13 colonie nordamericane del regno della Gran Bretagna votarono per dichiarare l’indipendenza dalla corona, formando gli Stati Uniti d’America. Nonostante la Rivoluzione Americana fosse iniziata nell’aprile del 1775, le colonie inizialmente non chiedevano la completa separazione dal regno britannico. Ricercavano invece più autonomia all’interno dell’Impero. Tuttavia, il trattamento britannico dei coloni americani come ribelli e nemici nei primi mesi del conflitto aggiunse peso agli argomenti dell’indipendenza e il 2 luglio del 1776, nella State House di Philadelphia, ...

