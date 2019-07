Nuovo San Siro | Milan e Inter presenteranno la prossima settimana il progetto al sindaco

David Sassoli - chi è Nuovo presidente Europarlamento/ Lanciato da Santoro in Rai : David Sassoli, chi è il nuovo presidente dell'Europarlamento. Il Tweet di Laura Boldrini: "I sovranisti volevano distruggere l'Europa…"

Lamborghini - a Sant’Agata Bolognese inaugurato il Nuovo centro di verniciatura della Urus – FOTO : L’inaugurazione del nuovo centro di verniciatura Lamborghini e dedicato interamente al super sport utility Urus completa, per il momento, il processo di ampliamento che ha portato la fabbrica del Toro a espandersi nell’arco di un paio d’anni da 80 mila a 160 mila metri quadrati. Un impianto che sostituisce il lavoro prima affidato allo stabilimento di Bratislava, studiato per mantenere l’impronta di ecosostenibilità ...

Allerta Meteo - Nuovo pesante avviso della protezione civile per il maltempo al Nord : “forti temporali - criticità gialla in 5 Regioni” : Allerta Meteo – Un flusso di correnti fresche di origine atlantica continua ad erodere il bordo settentrionale dell’anticiclone di origine Nord-africana che da giorni interessa l’Italia, determinando una spiccata instabilità sui settori settentrionali, con attività temporalesca localmente intensa. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta ...

Lamborghini inaugura il Nuovo impianto di verniciatura a Sant’Agata Bolognese : Nato per innalzare il livello di personalizzazione del Super SUV Urus, è il primo impianto al mondo a utilizzare un sistema...

La Goggia sul Corsera : “A Losanna ho assistito a qualcosa di potente - unico - Nuovo rispetto allo stereotipo di italianità” : Sofia Goggia, una delle campionesse italiane che è stata scelta dal Coni come testimonial per la corsa all’assegnazione dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina del 2026, ha scritto una lunga lettera sul Corriere della Sera in cui ha parlato dell’emozione e della responsabilità del suo compito, ma anche della grande sorpresa provata a Losanna. «Perché a Losanna, in quella sala ovale del Convention Center, ho assistito a qualcosa di ...

Charlotte Casiraghi - sposa di Nuovo Dimitri Rassan : nozze meravigliose : Sono belli, sono ricchi, hanno il sangue blu (lei, lui ormai lo ha perché l’ha sposata) e sono una delle coppie più invidiate. Di chi stiamo parlando? Ovviamente di Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassan. I due, dopo aver avuto un figlio lo scorso ottobre, sono anche diventati marito a moglie: all’inizio di giugno si sono giurati amore eterno a Palazzo Grimaldi. Lei era bellissima, come sempre. E sempre più uguale a mamma Carolina. Poi, però, è ...

Malagò : «Al Cio interessa poco se i Giochi saranno a San Siro o in un Nuovo San Siro» : Al Cio «interessa poco se sarà il vecchio stadio di San Siro o un San Siro ristrutturato» a ospitare la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Così il presidente del Coni Giovanni Malagò ai microfoni di Radio anch’io sport, ricordando che nel progetto del comitato promotore è stata proposta la sede di San […] L'articolo Malagò: «Al Cio interessa poco se i Giochi saranno a San Siro o in un nuovo San ...

Stadio Inter e Milan - Sala : “Nuovo impianto significherebbe addio San Siro - e sarebbe un dolore…” : Nonostante le intenzioni di Inter e Milan siano altre in merito allo Stadio San Siro, il sindaco di Milano Giuseppe Sala continua a ribadire la sua posizione. “La convivenza di San Siro con un nuovo Stadio la vedo difficile – ha detto – perché uno Stadio così grande a livello di costi e manutenzione è molto elevato. Temo che un nuovo Stadio porterebbe automaticamente a dover rinunciare a San Siro e sarebbe un ...

L'interessante Last Day of June è il Nuovo titolo gratuito dell'Epic Games Store : E' stato oggi diffuso il nome del nuovo titolo gratuito per gli utenti Epic Games Store, si tratta dell'apprezzatissimo Last Day of June, racconto interattivo che parla d'amore e di morte e che siamo sicuri vi farà scendere qualche lacrimuccia.Come riporta PC Gamer, ecco la descrizione del titolo:"Prendi parte a un viaggio che comincia dal luogo preferito di Carl e June, e cerca di sbloccare la sequenza di eventi che possono salvare June da un ...

Belén Rodriguez e Stefano De Martino “si sposano” di Nuovo - a celebrare è Santiago : Belén Rodriguez e Stefano De Martino tornano a sposarsi. A “celebrare”, questa volta, è il piccolo Santiago. La showgirl argentina ha condiviso sul suo profilo Instagram un video che mostra Stefano infilarle al dito un anello mentre il bambino nato dal loro amore pronuncia la frase di rito: “Vi dichiaro marito e moglie”. Poi fugge via imbarazzato, lasciando i suoi genitori impegnati a baciarsi. Il filmato tradisce la voglia dei due ex coniugi di ...

Ivana Trump e Rossano Rubicondi si sono lasciati di Nuovo : “Sono single - ma basta matrimoni” : Ivana Trump e Rossano Rubicondi hanno popolato le cronache rosa per molto tempo. Dopo continui tira e molla e un divorzio alle spalle, avevano deciso di ritornare insieme, ma a quanto pare questa storia d'amore è arrivata al capolinea. Come rivelato alla rivista Page Six da Ivana Trump, i due dopo anni d'amore tormentato hanno deciso di lasciarsi per l'ennesima volta, che sembra però definitiva.Continua a leggere

Marracash parla del Nuovo album : 'Il feat con Massimo Pericolo sarà il sangue del disco' : Buone notizie per gli appassionati di rap italiano, soprattutto per i fan di Marracash. Il rapper milanese ha infatti recentemente annunciato il nuovo album, attesissimo sia dal pubblico che dalla critica, e ieri sera ha fornito le prime concrete anticipazioni su quello che sarà il contenuto del disco. Ci sarà il feat con Massimo Pericolo Come molti auspicavano, il progetto conterrà una collaborazione con Massimo Pericolo, vera e propria ...

Viva il Nuovo San Siro (derby spericolato). Ma salvare anche il vecchio si può : Milano. Giocare due derby nella stessa città nello stesso giorno è un’impresa sportiva che solo a degli spericolati può venire in mente. Se poi i top player sono la politica, le istituzioni internazionali e gli investimenti privati, il tasso di spericolatezza triplica. Ma Milano è Italia, ama il ris

San Siro - patto Inter-Milan : «Lo demoliremo e ne faremo uno Nuovo». Stop di Sala foto : L’annuncio è stato fatto a Losanna, dove si vota per le Olimpiadi invernali 2026, dal presidente rossonero Paolo Scaroni e l’ad nerazzurro Alessandro Antonello. «Il vecchio verrà abbattuto e al suo posto ci saranno nuove costruzioni»,