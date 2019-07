Con Alessandro Sandomenico è finita! La dama del Trono Over Noel Formica

(Di giovedì 4 luglio 2019) È giunta al capolinea la relazione tra. I due si sono conosciuti nello studio di 'Uomini e Donne' e lo scorso febbraio avevano deciso di lasciare il programma insieme. Secondo quanto ha raccontato, l'uomo non le sarebbe stato vicino in un momento molto triste per lei.Sulle pagine di ‘Uomini e Donne Magazine',ha fatto sapere i motivi che hanno portato alla fine della relazione con. L'ex volto delha spiegato di non essersi sentita sostenuta dal suo ex compagno mentre attraversava un momento particolarmente triste: "La storia d’amore consi è conclusa da un po’. Stavo attraversando un periodo triste per una perdita in famiglia enon ha saputo o voluto starmi vicino. Si è innescato un meccanismo generale per cui ho smesso di giustificare, perché ho capito che prima di ogni cosa bisogna innamorarsi di se stessi, poi della vita e poi di qualcun altro".