Niente procedura di infrazione | spread giù

Conti pubblici - Niente procedura di infrazione all’Italia dall’Europa : Il collegio dei commissari europei ha deciso di non raccomandare al Consiglio Ue di aprire una procedura per deficit eccessivo legata al debito nei confronti dell’Italia, a quanto si apprende a Bruxelles. A breve il commissario agli Affari Economici Pierre Moscovici illustrerà i contenuti della riunione del collegio in conferenza stampa....

Niente procedura - Salvini ad Affari : "Buon senso dall'Ue No al voto - troppe cose da fare per far saltare il tavolo" : "Mi sembra che ci siano buoni risultati e buon senso da parte dell'Unione europea. D'altronde multare l'Italia per uno zero virgola con un'economia che ha bisogno di crescere e di correre sarebbe un attacco politico e un non senso". Con queste parole il ministro... Segui su Affaritaliani.it