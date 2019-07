Neil Gaiman rivela alcuni dettagli sulla serie tv di Sandman

wired

(Di giovedì 4 luglio 2019) È di soli pochi giorni fa l’annuncio che Netflix produrrà unatv tratta dalladi fumetti di culto. La notizia è stata accolta con grande clamore dato che i progetti di un adattamento erano stati per molto tempo accarezzati e poi abbandonati, ma anche con qualche remora da parte dei fan, spaventati all’idea di poter veder svilita un’opera così complessa e immaginifica. Ma a tranquillizzare gli animi e a fornire anche qualche piccoloo sugli episodi in arrivo è stato lo stesso, creatore dei fumetti che hanno come protagonisti la personificazione del sogno Morpheus e gli altri Eterni. In unadi tweet pubblicati in questi giorni,ha dichiarato che la speranza è quello di creare qualcosa di “tanto personale e vero quanto lo sono stati i migliori fumetti di”. L’autore ha poi precisato che ...

