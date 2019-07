‘Ndrangheta in Lombardia | dai parcheggi a Malpensa alla politica

ilfogliettone

(Di giovedì 4 luglio 2019) Consenso sociale, funzione anti-Stato, controllo dell'attività politico-amministrativa, oltre che delle più redditizie attività del territorio. La 'ndrangheta spadroneggia ancora nell'hinterland milanese e nel Varesotto come dimostra l'operazione Krimisa diretta dDda di Milano che ha portato a 34 arresti, di cui 27 in carcere e 7 ai domiciliari, con l'accusa, tra le altre cose, di associazione di mafiosa. Al centro dell'indagine gli investimenti sul grande business dei, particolarmente redditizio per la temporanea chiusura di Linate.Proprio la "volontà ossessiva per l'acquisizione dei terreni per" ha spinto un imprenditore che voleva entrare nel settore a denunciare le pressioni subite dcosca locale, senza rinunciare al proprio intento. Una "eccezione" come l'ha definita il capo della Dda di Milano, Alessandra Dolci, in un panorama che ...

