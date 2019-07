Nasce l’Experience Room di Ed Sheeran a Milano per il nuovo EP No 6 Collaborations

optimaitalia

(Di giovedì 4 luglio 2019) A pochi giorni dal rilascio delEP, arriva l'Experiencedi Ed. L'Ed Quarter è quindi pronto al debutto, con apertura l'11 luglio prossimo e fino al 14, a due giorni dalla pubblicazione di No. 6Project. Lo spazio dedicato a Edsarà allestito all'interno del Mondadori Megastore di, che aprirà ufficialmente l'11 luglio alle 18 con esperienze interattive musicali ma anche giorni. Per la serata dell'11 è anche prevista un'apertura straordinaria a mezzanotte, in modo da consentire ai fan di acquistare l'album appena uscito. All'interno dell'Ed Quarter, sarà possibile scattare delle foto molto speciali direttamente all'interno del video di I Don't Care, ma anche in instawall nel quale sarà possibile lasciare una propria dedica a Ed. Sarà possibile inoltre accedere a un merchandising ufficiale molto speciale, ma sarà ...

