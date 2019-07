Nanga Parbat | il torinese Carlo Alberto Cimenti conquista la vetta e scrive alla moglie

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2019) FQ Magazine Daniele Nardi, dall’intervista a Le Iene al TED di Trento: “Lo sperone Mummery? Una via elegante, diretta. Voglio scalarlo per onorare chi gli ha dato il nome” Ottomilacentiventisei metri. Dove l’unico suono è quello del cuore che pompa nel petto, dove alzi un dito e zac, puoi bucare il cielo. Lì, in cima alc’è, l’alpinistache hato la nonapiù alta della Terra, l’ottomila del Karakorum pakistano. Alle prime luci dell’alba italiana di oggi, giovedì 4 luglio, Cala, ha mandato un messaggioErika: “Sono sdraiato in cima al mondo e piango rido e ti amo”. Sul tetto del mondo, Cala si è lasciato abbagliare dmaestosità di un panorama concesso a pochi, poi ha preso il suo satellitare, si è sfilato i ...

