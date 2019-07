Motori – Fiat celebra il 62° anniversario della 500 GALLERY

Motori – Fiat : la famiglia 500 batte ogni record di vendite [GALLERY] : Per Fiat è l’ennesimo record di questa straordinaria gamma – composta dai modelli 500, 500L e 500X, che cresce ed evolve continuamente Una nuova ed esclusiva Fiat 500C Star taglia il traguardo di tre milioni di vendite in Europa della famiglia 500, l’ennesimo record per una gamma vincente che ha conquistato il pubblico con l’iconica 500, l’auto urbana per chi ricerca stile e mobilità; la versatile 500L, ...

Motori – Fiat Centoventi protagonista al Parco Valentino - il concept è sempre più vicino alla produzione [GALLERY] : protagonista al Parco Valentino l’avveniristica concept Centoventi, la proposta Fiat per la mobilità elettrica democratica del futuro è sempre più vicina alla produzione Dopo l’esordio mondiale al salone di Ginevra e la seconda apparizione al Motor Valley Fest di Modena, la Fiat concept Centoventi tornerà ad essere protagonista alla kermesse torinese. Il concept Centoventi rappresenta la vision di Fiat della mobilità elettrica ...

Motori – Fiat e FIGC ancora insieme - rinnovata la partnership per atri quattro anni : Si rinnova per altri quattro anni l’accordo di sponsorizzazione tra FCA e FIGC: Fiat sarà Top Partner e Auto Ufficiale degli Azzurri FCA e la Federazione Italiana Giuoco Calcio hanno rinnovato per altri quattro anni l’accordo di sponsorizzazione: Fiat, quindi, sarà ancora Top Partner e Auto Ufficiale degli Azzurri, continuando così la propria avventura sui campi da calcio. L’accordo prevede la fornitura di una flotta di ...

Motori- Hertz e Garage Italia riportano su strada la mitica Fiat 500 spiaggina : Hertz Italia e Garage Italia insieme per interpretare lo stile Italiano e creare delle proposte su misura per rendere l’esperienza di noleggio unica ed esclusiva. Un sodalizio inedito per proporre un modo completamente nuovo di vivere il noleggio. Hertz ha creato Selezione Italia per offrire ai propri ospiti un viaggio indimenticabile attraverso un’esperienza nel Made in Italy assolutamente speciale, che unisce un servizio tailor-made ...

Motori- Fiat 500 Jolly spiaggina : Grarage Italia elettrifica gli anni ’60 [GALLERY] : Garage Italia elettrifica la Fiat 500 Jolly, la mitica spiaggina anni ’60 si proietta nel futuro grazie al primo progetto della serie Icon-e Da quasi due decenni siamo abituati alle eccentriche creazioni di stile del noto Lapo Elkann, negli anni abbiamo visto uscire dal suo Hub Ferrari mimetiche, Fiat 500 con abiti “gessati“, in “principe di Galles” o “pied de poule“, con interni da salotto e ...

Motori – FCA : lo stabilimento di Melfi sforna una Fiat 500X da record : Il record è stato realizzato nello stabilimento FCA di Melfi, una delle fabbriche automotivepiù innovative e best-in-class al mondo Oggi nello stabilimento lucano di Melfi è stata prodotta la Fiat 500X numero 500.000: il nuovo primato certifica il successo del modello che, fin dal lancio nel 2014, è sempre stata leader nel segmento in Italia e stabilmente nella top 10 in Europa. L’esemplare da record è stato prodotto nella versione ...