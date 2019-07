MotoGp – Petrucci rinnova con la Ducati | “ci sono stati momenti difficili | ma era quello

MotoGp – E’ ufficiale : rinnovato il contratto di Danilo Petrucci con la Ducati : Il Ducati Team e Danilo Petrucci insieme anche nel 2020: il team di Borgo Panigale ha ufficializzato il rinnovo del ternano Dopo settimane di rumors e indiscrezioni, la Ducati e Danilo Petrucci hanno finalmente preso la loro decisione e, oggi, alla vigilia del Gp di Germania, ultimo appuntamento prima della pausa estiva, il team di Borgo Panigale ha annunciato il rinnovo del pilota ternano. “Il Ducati Team ha il piacere di annunciare ...

MotoGp - Danilo Petrucci verso il rinnovo con la Ducati? : Danilo Petrucci sembra essere molto vicino al rinnovo di contratto con la Ducati. Ieri il centauro ha sentito telefonicamente i vertici dell’azienda (l’amministratore delegato Claudio Domenicali, il direttore corse Gigi Dall’Igna e il direttore sportivo Paolo Ciabatti) e, come riporta la Gazzetta dello Sport, le due parti sarebbero vicine a un accordo. Il prolungarsi del matrimonio sembrava scontato visti i risultati in pista ...

MotoGp - la Ducati e Petrucci vicinissimi al rinnovo : respinto anche l’assalto di… Jorge Lorenzo : Il rinnovo di Danilo Petrucci è quasi cosa fatta, ridotte le distanze tra le parti e annuncio che potrebbe arrivare al Sachsenring. Intanto Lorenzo… Il traguardo appare ormai vicinissimo, la Ducati e Danilo Petrucci navigano a gonfie vele verso il rinnovo di contratto, che dovrebbe essere ufficializzato nel corso del week-end del Sachsenring. Alessandro La Rocca/LaPresse Nella giornata di ieri si è consumato l’ultimo atto di ...

MotoGp – Petrucci verso il Sachsenring : “un buon risultato ci consentirebbe di andare in vacanza più serenamente” : Danilo Petrucci positivo ma con i piedi per terra in vista della gara del Sachsenring: le parole del ternano Ducati alla vigilia del Gp di Germania A pochi giorni dal Gran Premio di Olanda, terminato con Andrea Dovizioso quarto al traguardo e Danilo Petrucci sesto, staccato di soli cinque decimi, il Ducati Team è pronto a tornare in pista nei pressi di Chemnitz (Germania) sul circuito del Sachsenring per il nono round del Campionato ...

MotoGp - clima elettrico in casa Ducati : Petrucci svela tutta la sua insofferenza sulla questione rinnovo : Il ternano ha palesato la propria insofferenza nel post gara ad Assen, rivelando come l’accordo con la Ducati non sia ancora stato raggiunto Il terzo posto nel Mondiale piloti non basta ancora per sancire il rinnovo di contratto, Danilo Petrucci e la Ducati continuano a non trovare l’accordo, discutendo sulle cifre di quella che dovrebbe essere la nuova intesa. Alessandro La Rocca/LaPresse Il ternano ha palesato tutta la ...

MotoGp – Petrucci vede il bicchiere mezzo pieno : “ecco quale è il lato positivo” : Danilo Petrucci guarda il lato positivo dopo la gara di oggi ad Assen: le parole del ternano della Ducati dopo il Gp d’Olanda Il Gran Premio di Olanda, ottavo round del Campionato Mondiale MotoGp 2019 in scena sullo storico TT Circuit di Assen, si è concluso con Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci rispettivamente in quarta e sesta posizione. Entrambi i piloti del Ducati Team, partiti dalla terza e dalla quarta fila, hanno trovato un ...

Danilo Petrucci MotoGp - GP Olanda 2019 : “Il caldo ci ha messo in difficoltà. In FP3 mi sentivo a mio agio” : Danilo Petrucci non è riuscito a fare la differenza nelle qualifiche del GP d’Olanda 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Il pilota della Ducati si è dovuto accontentare di una deludente settima posizione e al termine della sessione ha argomentato il risultato: “Ho cercato di spingere al massimo in qualifica, prendendo anche dei bei rischi, ma le alte temperature ci hanno messo un po’ in difficoltà, diminuendo sia il grip che la ...

MotoGp - Petrucci mastica amaro in Olanda : “mi son preso dei bei rischi - ma le alte temperature mi hanno condizionato” : Il pilota ternano non è apparso particolarmente felice del risultato ottenuto in qualifica in Olanda, considerando il settimo posto in griglia Non proprio una qualifica da ricordare per Danilo Petrucci in Olanda, il pilota ternando ha siglato il miglior crono personale di 1:33.282 ed aprirà la terza fila sulla griglia di partenza del Gran Premio di domani. AFP/LaPresse Un settimo posto che non può soddisfare più di tanto il rider della ...

MotoGp – Che beffa per Lorenzo - la rivelazione di Petrucci è sorprendente : Le affermazioni di Petrucci arrivano come una doccia gelata su Jorge Lorenzo: l’importante rivelazione del ternano della Ducati Manca sempre meno alle qualifiche del Gp d’Olanda di MotoGp: i piloti sono in pista per la quarta e ultima sessione di prove libere, sul circuito di Assen, per mettere a punto il set up perfetto per lottare per le migliori posizioni in griglia di partenza. Intanto, però, sorprendono le parole di Danilo ...

MotoGp - Risultato FP3 GP Olanda 2019 : Fabio Quartararo centra il nuovo record davanti a Petrucci - Rossi beffa e 14° posto : Un sempre più incredibile Fabio Quartararo centra il nuovo record della pista di Assen e fa sua la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Olanda 2019 della MotoGP. Sul circuito di Assen, baciato dal sole e da temperature di 24 gradi (con 36 sull’asfalto) il francese del team Yamaha Petronas ha stampato un clamoroso 1:32.471 andando a strappare la migliore prestazione a Danilo Petrucci (Ducati) che aveva cullato il sogno di ...

Danilo Petrucci MotoGp - GP Olanda 2019 : “Siamo veloci - pronti a dare battaglia. Contento delle libere” : Danilo Petrucci ha fornito un’ottima prestazione nelle prove libere del GP d’Olanda 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Il centauro della Ducati ha chiuso la seconda sessione al terzo posto e può guardare con fiducia al prosieguo del weekend con l’obiettivo di salire sul podio dopo la vittoria del Mugello, il ternano ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: “Sono Contento della nostra prestazione, ...

MotoGp - Petrucci non si accontenta : “contento della prestazione - ma c’è molto lavoro ancora da fare” : Il ternano ha chiuso al terzo posto la seconda sessione di libere, un risultato accolto con il sorriso in vista delle qualifiche di domani Giornata positiva per la Ducati ad Assen, sia Petrucci che Dovizioso hanno lavorato sul passo in vista della gara di domenica, provando diverse opzioni di pneumatici ed effettuando, con riscontri positivi, ulteriori valutazioni sugli aggiornamenti già portati in pista nei test post-gara a ...

MotoGp – Subito una caduta ad Assen : spavento per Petrucci - il terribile volo fa allarmare gli uomini ai box : spaventosa caduta per Danilo Petrucci: il volo del ternano della Ducati nelle Fp1 del Gp d’Olanda fa allarmare i suoi uomini ai box Il weekend di gara del Gp d’Olanda è finalmente iniziato: i piloti della MotoGp sono in pista, sul circuito di Assen, per la prima sessione di prove libere. A circa mezz’ora dal termine delle Fp1, una brutta caduta ha fatto allarmare gli uomini ai box Ducati. Petrucci è stato infatti ...