MotoGP | è ufficiale | Danilo Petrucci rinnova con la Ducati anche per il 2020!

MotoGP - Danilo Petrucci col fiato sul collo : “quando guidi una Ducati ufficiale vogliono che lotti per il podio” : Danilo Petrucci ha parlato della sua esperienza in Ducati che per adesso non decolla, la questione contratto continua a tenere banco Danilo Petrucci in cerca di una sterzata per la sua stagione in MotoGp con la Ducati. Il pilota italiano sa bene che serve un cambio di rotta e lo cercherà sin dal Gp di Francia: “abbiamo analizzato i setup della moto, diversi aspetti mancati a Jerez e che potremmo utilizzare qui dove siamo stati veloci ...